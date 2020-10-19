​​​​​​​باشينيان يكشف هدف تركيا: تسعى للسيطرة على خطوط الغاز إلى أوروبا

وأكد رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن هدف تركيا من تدخلها في الحرب بين أذربيجان وأرمينيا ليس تحرير أراضي أذربيجان كما تقول، بل هو السعي للسيطرة على خطوط إمدادات الغاز إلى أوروبا.

وخلص باشينيان إلى أن المعارك في إقليم قره باغ، تدور رحاها من أجل تحديد وضعه القانوني. وقال على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك": "إن التوصل إلى الاتفاق على وضع قانوني مقبول لإقليم قره باغ لم يكن ممكناً، وتم استنفاد كل المحاولات".

وبحسب باشينيان فإن آخر فرصة كانت في عام 2011 في قازان، وأضاف: "حيث عُقدت قمة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، التي انتهت دون التوصل إلى اتفاق على المبادئ الأساسية للوضع القانوني لقره باغ".

واحتدم الصراع بين أرمينيا وأذربيجان في الـ27من أيلول/ سبتمبر الماضي، ترافق مع وقف إطلاق النار بوساطة روسية في الـ10 من تشرين الأول الجاري، لكنه لم يدم طويلاً بسبب مساعي تركيا لإنهاء الاتفاق.

(س ر)