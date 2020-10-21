ويعتقد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن دول المنطقة يجب أن تتخذ موقفًا أكثر جدية تجاه من وصفهم بـ "المرتزقة الإرهابيين" في قره باغ، بحسب وكالة تاس الروسية.

واتهم باشينيان تركيا بـ "نقل المرتزقة الإرهابيين" من سوريا إلى قراه باغ للقتال إلى جانب أذربيجان.

وأضاف "للأسف لم تستجب دول المنطقة لهذا الواقع بجدية كافية حتى الآن، ولا شك أن وجود إرهابيين أجانب سيشكل تهديدًا للمنطقة في المستقبل، ويجب على دول المنطقة التعامل مع هذه القضية بجدية أكبر".

وقالت السلطات الأرمينية مرارًا وتكرارًا إن تركيا متورطة بشكل مباشر في النزاع في قره باغ، وكما تعتقد القيادة الأرمينية أن أنقرة لا ترسل فقط أفرادها العسكريين لمساعدة أذربيجان، ولكن أيضًا تنقل المرتزقة من الجماعات الإرهابية التي تسيطر عليها في سوريا إلى منطقة الصراع.

(م ش)