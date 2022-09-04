​​​​​​​بعشرات القذائف.. قوات حكومة دمشق تقصف قرى في جبل الزاوية وسهل الغاب

نفذت قوات حكومة دمشق البرية قصفاً عنيفاً بعشرات القذائف على قرى الفطيرة وكنصفرة والبارة وحرش بينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت محور قريتي العنكاوي وقليدين، بسهل الغاب ضمن ريف حماة الشمالي الغربي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق من اليوم، قصفت مرتزقة الاحتلال التركي بالمدفعية الثقيلة، مواقع وتجمعات قوات حكومة دمشق، على محور "الفوج 46" بريف حلب الغربي، حيث سقطت القذائف ضمن مواقع الأخيرة.

على صعيد متصل، قصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية مواقع مرتزقة الاحتلال التركي في ريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع تحليق طائرة استطلاع في أجواء المنطقة.

(د ع)