​​​​​​​بعشرات القذائف.. حكومة دمشق تقصف مناطق بريفي حلب وإدلب

وقصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة نحو 38 قذيفة على الأقل، استهدفت حرش بينين وسرجة وفليفل والرويحة بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما شهدت مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، قصفاً مدفعياً مكثفاً من قبل قوات حكومة دمشق، دون ورود معلومات عن سقوط قتلى حتى اللحظة.

وقبل قليل، قُتل مرتزق من مرتزقة "هيئة تحرير الشام" من قرية أبو مكي، قنصاً على يد قوات حكومة دمشق، على محور الشيخ سليمان بريف حلب الغربي، حيث شهدت جبهات ريف حلب الغربي، قصفاً مدفعياً مكثفاً من قبل قوات الأخيرة.

(ل د)