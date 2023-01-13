​​​​​​​بارزاني وأردوغان يضغطان على العراق لتنفيذ بنود اتفاقية معادية لأهالي شنكال

في الثامن من كانون الثاني الجاري، زار وفد رفيع المستوى من ممثلي شنكال العاصمة العراقية بغداد، والتقى الوفد برئيس الجمهورية العراقية لطيف رشيد، ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والعديد من قادة القوى السياسية العراقية.

وتم خلال الاجتماعات التوقيع على طلب وقف اتفاقية 9 أكتوبر ضد شنكال، الذي كان مبرماً بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة مصطفى الكاظمي بناء على طلب الدولة التركية المحتلة، وتم الاعتراف بمطالب الوفد الذي تضمن عودة مهجري شنكال والعمل على إعادة إعمارها.

ومن المثير للانتباه، أنه بعد زيارة وفد شنكال، أجرى رئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان على الفور محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحسب البيان، فإن “الموضوع الذي نوقش هو القضايا الأمنية ومطالبة الدولة التركية بحظر حزب العمال الكردستاني في العراق”.

وبحسب معلومات مهمة تلقيتها وكالة روج نيوز من أحد أعضاء وفد شنكال، فإن سبب اتصال أردوغان السريع بالسوداني كان يتعلق بمطالب وفد شنكال وقال: “نحن بصفتنا وفد شنكال عقدنا اجتماعاً هاماً رفيع المستوى، حيث كان هناك ممثلون في الوفد من جميع مكونات شنكال، وكنت أحد الممثلين في الاجتماع، لقد طالبنا بوضوح حكومة السوداني إلغاء اتفاقية 9 أكتوبر، التي تم توقيعها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في عهد حكومة الكاظمي، وهذه الاتفاقية ليست في مصلحة شعب شنكال، وقدمنا لهم مطالب أهالي شنكال وقلنا: شنكال لا تقبل هذه الاتفاقية، فلا يجب إجبارهم على القبول بها، كما قدمنا مطالبنا بعودة المهجرين وتنمية المنطقة والاعتراف بإرادة شعوب المنطقة”.

وقال المصدر إنه بعد زيارة وفد شنكال لبغداد، تواصل أردوغان مع السوداني على الفور وطلب منه عدم الاستماع لمطالب الوفد وأنه يجب أن ينفذ الاتفاق بما يحتويه، أو يتخذوا موقفاً معارضاً لا تدعم حكومته.

وأفاد المصدر نفسه أنه بعد زيارة وفدهم ومحادثة أردوغان الهاتفية، زار رئيس حكومة جنوب كردستان مسرور بارزاني بغداد واجتمع بالسوداني تحت مسمى حل المشاكل الاقتصادية وعدة قضايا أخرى، وكشفت مصادر أن أحد الموضوعات الرئيسية للقاء بين مسرور بارزاني والسوداني كان إيصال رسالة الدولة التركية بشأن شنكال وتنفيذ اتفاق 9 أكتوبر ضد شنكال وقضايا أمنية.

وأوضح المصدر أن الهدف الأساسي من زيارة مسرور بارزاني هو هذه القضية والقضايا الأمنية، بينما كانت هناك قضايا أخرى في الواجهة لإخفاء الغرض الأساسي من الاجتماع.

جدير بالذكر أن مسرور بارزاني اعترف أيضًا بأنهم أثاروا موضوع شنكال في الاجتماع مع السوداني وطالبوه بتنفيذ اتفاقهم في عهد حكومة الكاظمي.

يذكر أن اتفاقية 9 تشرين الاول عام 2020 تم توقيعها بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والحكومة العراقية السابقة بقيادة مصطفى الكاظمي وذلك بتنسيق مع دولة الاحتلال التركي.

ويعارض أهالي شنكال تلك الاتفاقية ويعتبرونها إكمالاً لمجزرة 3 آب عام 2014 التي ارتكبها مرتزقة داعش بحق الإيزيديين في شنكال وراح ضحيتها الألاف ، فيما لا يزال مصير أكثر من ألف امرأة مختطفة من شنكال مجهولاً حتى الآن.

(م)