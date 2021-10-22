​​​​​​​باريس تستضيف اليوم اجتماع رباعي لبحث استئناف المفاوضات النووية

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية الجمعة إن المبعوث الأميركي المكلف بالملف النووي الإيراني، روب مالي، سيصل الجمعة إلى باريس ليلتقي بنظرائه في "مجموعة إيه3"، الدول الأوروبية الثلاث المعنية بالملف النووي الإيراني، بحسب وكالة فرانس برس.

وستجرى المباحثات الرباعية مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا في محاولة لاستئناف المفاوضات مع طهران حول برنامجها النووي. وأضاف متحدث باسم الخارجية الأميركية إنه "بعد المشاورات التي أجراها مع شركاء في المنطقة، سيلتقي المبعوث الخاص لإيران روب مالي في باريس الجمعة بنظرائه في مجموعة إيه3".

بدوره قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن ممثلاً عن الاتحاد الأوروبي سيشارك أيضاً في هذا الاجتماع.

ويزور روب مالي باريس بعدما أجرى جولة خليجية قادته إلى كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وهذه المحادثات متوقفة منذ انتخب المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران في حزيران.

(م ش)