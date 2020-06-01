​​​​​​​بارودو: لا نية للإدارة الذاتية لرفع سعر الخبز أو أية مواد أخرى

جاءت تصريحات الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سلمان بارودو، خلال لقاء خاص أجرته معه وكالة أنباء هاوار للحديث عن موعد تسليم ثمن المحاصيل الزراعية التي تستلمها الإدارة من المزارعين.

وحددت الإدارة الذاتية خلال اجتماع لها يوم أمس، سعر شراء محصول القمح بـ 315 ليرة سورية خاضعاً لنظام الدرجات، فيما حددت سعر شراء محصول الشعير بـ 150 ليرة سورية، وسمحت ببيعة للتجار وتصديره إلى خارج مناطق الإدارة الذاتية.

وبهذا الصدد قال الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة سلمان بارودو إنهم سيباشرون باستلام محصول الشعير اعتباراً من 7 حزيران القادم، حيث تم افتتاح خمسة مراكز في مناطق شمال وشرق سوريا لذلك، مقسمة على :(الجزيرة 2، دير الزور1، الرقة1، كوباني1)، فيما تم تحديد 22 مركزاً لاستلام محصول القمح.

وأوضح بارودو أن لجان الاقتصاد في الإدارات الذاتية في كل منطقة ستحدد المواقع المناسبة لبدء استلام محصول الشعير من المزارعين.

وأوضح سلمان بارود على أن تسليم ثمن المحاصيل الزراعية سيبدأ خلال فترة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تسويق المحصول للمراكز المُعدة لهذا الغرض.

وأكد أنه لا توجد أية نية لدى الإدارة الذاتية لرفع سعر مادة الخبز أو أية مواد غذائية أخرى، وستبقى المواد الأساسية على ماهي عليه وتحظى بدعم الإدارة الذاتية.

(ك)

ANHA