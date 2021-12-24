​​​​​​​بانوراما الهجمات والدفاع المشروع في شمال وشرق سوريا

واصلت الدولة التركية المحتلة هجماتها الاحتلالية بلا انقطاع خلال العام 2021. استهدفت قيادي ثورة التاسع عشر من تموز بالطائرات المسيّرة. وحاولت عشرات المرات احتلال عين عيسى وتل تمر لكن هذه المحاولات فشلت نتيجة مقاومة مقاتلي المجالس العسكرية وقوات سوريا الديمقراطية.

وبجانب هذه الأحداث أُطلقت في مخيم الهول عام 2021 وبقيادة قوى الأمن الداخلي "العملية الإنسانية والأمنية".

وبحسب المعلومات الواردة من المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية ومنظمة حقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا فإن حصيلة الهجمات والتطورات العسكرية في مناطق شمال وشرق سوريا من شهر كانون الثاني إلى شهر كانون الأول هي كالتالي:

حملة الهول

بهدف السيطرة على الجرائم في مخيم الهول أُطلقت في 28 من أذار الماضي حملة أمنية موسعة باسم "الحملة الإنسانية والأمنية". وفي سياق هذه العملية سجلت وثائق الأشخاص الموجودين في المخيم من خلال إجراء اختبارات الحمض النووي. قُبض خلال هذه العملية التي استمرت عشرة أيام على 158 مرتزقاً عراقياً وسورياً من خلايا داعش في المخيم.

هجمات مرتزقة الدفاع الوطني في قامشلو

بدأت مرتزقة الدفاع الوطني في الساعة 22:00 من يوم 20 نيسان الماضي الحرب من خلال الهجوم على حاجز القوى الأمن الداخلي في شارع الوحدة في قامشلو.

وأسفر هذه الهجوم عن استشهاد اثنين من أعضاء قوى الأمن الداخلي وطفلٍ ومواطنٍ مدنيٍ وإصابة خمسة مواطنين. كما قتل 14 مرتزقاً من مرتزقة الدفاع الوطني. إضافة لسيطرة قوى الأمن الداخلي على حي طي في المدينة.

جرائم الدولة التركية في عفرين والشهباء

أسفرت هجمات الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها في الشهباء عن مقتل 49 مواطناً مدنياً بينهم 13 امرأة و13 طفلاً. كما أُصيب 16 شخصاً بينهم طفل.

تعرض 655 مواطناً بينهم 75 امرأة وخمسة فتيات وطفل للاختطاف.

قطعت 16 ألف وخمسمائة شجرة زيتونٍ وأُحرقت أكثر من خمسة آلاف شجرةٍ وتم الاستيلاء على أكثر من 11 ألف شجرة وأُحرقت عشرات الهكتارات من الغابات كما تم تدمير 20 موقعاً.

وفي 23 من كانون الثاني الماضي استشهد أربع مواطنين بينهم امرأة وطفل نتيجة الهجمات التي طالت ناحية تل رفعت.

وفي الرابع من حزيران الماضي استشهد طفل وأُصيب طفلين في شيراوا نتيجة القصف الذي طالها.

واستشهد 22 مواطناً وأُصيب 32 مواطناً آخراً نتيجة القصف الذي طال عفرين.

وهاجمت الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها على عفرين والشهباء بالأسلحة الثقيلة 16245 مرةً.

وحلقت الطائرات الحربية 140 مرةً في سماء المنطقة.

والطائرات المسيرة 221 مرةً.

وأكثر القرى التي تعرضت للقصف خلال هذا العام هي : تل رفعت ،كالوتية ،مياسة ،عقيبة ،باصلة ،خربة الحياة وأحرص.

هجمات الدولة التركية على عين عيسى وكري سبي

شنت الدولة التركية 521 هجوماً بالأسلحة الثقيلة. كما نفذت 17 هجوماً برياً ومحاولة احتلالية وشنت 19 هجوماً بالطائرات المسيرة.

وأسفرت الهجمات عن استشهاد 14 مدنياً أسماؤهم كالتالي:

استشهد مجيد إبراهيم العواد (35) عاماً في 22 من أيلول الماضي.

روني بكر محمد (33) عاماً في 19 تموز الماضي.

أحمد إبراهيم الرحيم (12) عاماً في 15 من آذار الماضي.

إيمان صالح عصامو (21) في 19 آذار الماضي.

محمود حمدي خليل (13) في 19 آذار الماضي.

زيد خلف عيسى (54) في 4 أب الماضي.

زياد خلف (12) عاماً وهدى خلف (9) أعوام منى خلف (7) أعوام في 4 أب الماضي وكلهم من عائلة واحدة.

مالك المحارب الحمدي (25) في 17 من أيلول الماضي .

أيدم حامد العمري (40) في 17 أيلول الماضي.

هاموس البصلي (17) 17 أيلول الماضي.

حامد الخنس الجربوخ (35) 17 أيلول الماضي.

وأُصيب 27 مواطنا نتيجة الهجوم على عين عيسى وكري سبي.

هجمات الدولة التركية المحتلة على تل تمر وزركان

جرى 135 خرقاً للاتفاقية في ناحية تل تمر وزركان.

وأكثر هجمات القصف شنّت في شهر حزيران.

وشُنّ 288 هجوماً بالأسلحة الثقيلة.

نُفذ 30 هجوماً برياً احتلالياً ساعياً للاحتلال.

وشُنّ 60 هجوما بطائراتٍ من نوع IHA و SIHA.

أكثر القرى التي تعرضت للقصف هي:

الدردارة ،الفكيمجبرة ،عبوش ،المسلتة ،شيخ علي ،قبور القراجنة ،تل شنان ،عين العبد ،هنو ،تل جمعة ،تل كيفجي ،أم الكيف ،تل كرابة ،تل طويل ،طويلة ،غوزالية ،أم الخير ،تل لبن ،داشيشة ،طريق M4 ،تل شاميران ،عصفورية.

وفي 19 من أب الماضي استهدفت طائرةٌ مسيرةٌ تابعة للدولة التركية مجلس تل تمر العسكري. مما أسفر عن استشهاد القيادية في وحدات حماية المرأة سوسن بيرهات (سوسن محمد) وعكيد كركي لكي ومقاتلَين أخرين.

وفي إطار معركة الدفاع المشروع استشهد سبع مقاتلين من مقاتلي مجلس تل تمر العسكري.

شنّ المحتلين خلال عام 2021 عشرة هجمات على نقاط تابعة لقوات حكومة دمشق مما أسفر عن إصابة 13 جندياً من جنود لحكومة دمشق.

استهدفت الدولة التركية مروحتين روسيتين في قرية الدردارة بتواريخ مختلفة.

أسفرت هجمات الدولة التركية خلال عام 2021 عن استشهاد 9 مواطنين بينهم امرأةٌ وطفلٌ. إضافة لإصابة خمسة مدنيين.

كما تم تدمير المدارس الواقعة في قرى الغوزالية ،تل جمعة ،باب الخير ،دردارة ،عبوش وأم الكيف بتواريخ مختلفة.

واستهدفت المقابر العائدة للمكونات الآشورية في قريتي تل شنان وتل جمعة بتواريخ مختلفة.

استهدفت مراكز الكهرباء 19 مرةٍ. وهناك 43 قريةً بدون كهرباء منذ أربعة أشهر.

هجمات الاحتلال التركي على الجزيرة

في 19 من أب شنّت الطائرات المسيرة التركية هجوماً على طريق علي فرو قرب قامشلو. مما أسفر عن استشهاد القيادي في وحدات حماية الشعب صلاح الدين شهابي (ريناس روج).

كما استهدفت طائرة تركية مسيرة في 22 أب حوالي الساعة 12:16 سيارة أمام مؤسسة الجرحى في قرية هيمو غرب قامشلو. مما أسفر عن إصابة القيادي ديب الأسود ومدنيين اثنين من إداريي مؤسسة الجرحى.

ارتكبت الدولة المحتلة في التاسع من تشرين الثاني الماضي 2021 مجزرةً بحق عائلة كلو في حي الهلالية نفذتها طائرةٌ بلا طيار. مما أسفر عن استشهاد يوسف كلو وحفيديه مظلوم ومحمد كلو.

قتل جنود الدولة التركية المحتلة خلال عام 2021 إحدى عشر مواطناً أرادوا عبور الحدود بينهم ثلاثة أطفال.

تعرض 31 مواطناً بينهم ستة أطفالٍ للتعذيب على يد جنود الاحتلال التركي بتواريخ متفرقة.

اختطفت الدولة التركية 144 مواطناً بينهم 12 امرأة بتواريخ مختلفة. وزُجّ العدد الأكبر منهم في سجون الدولة التركية وحُكم على ستةٍ منهم بالسجن المؤبد وأُطلق سراح اثنين منهم.

كما ألقت القوات المختصة القبض على 285 عنصرا في الخلايا نائمةٍ و30 عميلاً خلال تواريخ متفرقة.

واختطفت الدولة التركية 21 مواطناً بينهم طفل خلال عام .

مخيم الهول

قُتل 126 شخصاً على يد الخلايا النائمة الموجودة داخل المخيم وأُصيب 41 شخصاً منذ بداية العام.

وأحبطت القوى الأمنية 27 محاولة فرارٍ.

في 12 من تشرين الثاني الماضي هاجمت خلية تابعة لداعش قسم الاستقبال في مخيم الهول مما أسفر عن عن مقتل شخصين في المخيم.

أحرقت الخلايا النائمة 13 خيمةً داخل المخيم.

أُلقي القبض على 158 مرتزقاً.

قُتل ثلاثة مرتزقة أثناء العملية الأمنية في المخيم وبعد الاشتباك الذي جرى بين المرتزقة والقوى الأمنية.

الرقة - الطبقة

استشهد مواطن وعضوين من قوات سوريا الديمقراطية وعضو من قوى الأمن الداخلي نتيجة التفجيرات التي وقعت بتواريخ مختلفة. كما أُصيب ستة مواطنين وعضو من قوات سوريا الديمقراطية.

واستشهد 12 مواطناً بينهم امرأة وثلاثة أطفال إثر التفجيرات التي وقعت بتواريخ مختلفة. وأصيب أربعة مواطنين بينهم طفلين.

استشهد تسعة مواطنين وثلاثة أعضاء من قوى الأمن الداخلي نتيجة هجمات داعش كما أُصيب مدنيين اثنين.

دير الزور

أسفرت التفجيرات التي وقعت بتواريخ مختلفةٍ عن استشهاد أربعة مواطنين بينهم طفل وإصابة سنة أشخاص.

استشهد خلا تواريخ مختلفة من هذا العام 3 مواطنين نتيجة انفجار الألغام.

أسفرت هجمات داعش التي شُنت بتواريخ مختلفة عن استشهاد 49 مواطناً ،بهم32 مدني و14 مقاتلاً في قوات سوريا الديمقراطية وثلاثة أعضاء من قوى الأمن الداخلي وإصابة 17 مواطناً.

كوباني

استهدفت طائرة تركية مسيرة في 22 كانون الثاني الماضي منزلاً مدنياً في قرية ماميد التابعة جنوب كوباني مما أسفر عن إصابة مواطن.

كما استهدفت طائرة تركية مسيرة في 22 أب الماضي سيارةً مدنيةً في قرية مزرعة السفيان جنوب كوباني.

وتسبّب جنود الدولة التركية في 22 أيلول الماضي بإصابة المواطن محمد أحمد شيخو ذو 55 عاماً في قرية سفتك التابعة لكوباني.

كما استهدفت طائرة تركية مسيرة في 20 تشرين الأول سيارةً مدنيةً في حي كوباني الجديدة. مما أدى لاستشهاد المواطنين حمزة حمزة وفارس مزي. وإصابة ثلاثة مواطنين بينهم الرئيس المشترك لهيئة العدالة الاجتماعية في إقليم الفرات بكر جرادة.

واستهدفت طائرة تركية مسيرة في 23 من تشرين الأول الماضي سيارةً على الطريق الواصل بين كوباني وحلب مما أسفر عن استشهاد ثلاثة مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية هم هوزان قامشلو ،كلي حلب وآمد عفرين.

منبج

تعرضت قرى (هوشريا ،الجات ،توخار ،عرب حسن ،محسنلي ،الصيادة ،الدندانية ،أم عدس ،كورهويك ،كاكاولي ،هريمة ،

جاموسية ،جبل حمزة) لقصف ب1390 قذيفة هاون.

وأسفرت الهجمات التي شُنّت بتواريخ مختلفة عن إصابة خمسة مدنيين وتعرض المؤسسات ومنازل المدنين لأضرار مادية.

كما أسفرت الانفجارات التي وقعت بتواريخ مختلفة عن استشهاد أربعة أشخاص بينهم امرأتين وطفل وإصابة خمسة آخرين بينهم امرأة وثلاثة أطفال.

ونتيجة الألغام التي انفجرت بتواريخ مختلفة استشهد ثلاثة أطفال. وإصابة أربعة مواطنين وعضو في قوى الأمن الداخلي وثلاثة أطفال.

(م)

ANHA