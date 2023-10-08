​​​​​​​بانوراما الأسبوع: دمشق تدير ظهرها للانفتاح العربي وأعمال كيدية متوقعة ضد السليمانية

تطرّقت الصحف العربية الصادرة خلال الأسبوع الماضي إلى عدد من الملفات، منها التطبيع العربي بين دمشق والدول العربية، بالإضافة إلى الوضع في جنوب كردستان، إلى جانب زيارة أردوغان المزمعة إلى العراق، وسعي فرنسا إظهار نفسها بدور الحامي لأرمينيا، إلى جانب العلاقات بين الرياض وتل أبيب.

دمشق تقترب من تونس وتدير ظهرها للانفتاح العربي

البداية من الشأن السوري، وفي هذا السياق أشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أن استدارة دمشق نحو تونس لتفعيل العلاقات معها، تزامنت مع أنباء عن تجميد عمل اللجنة الوزارية العربية الخاصة بإعادة العلاقات مع دمشق؛ لعدم تقديم دمشق أياً من متطلبات تنفيذ خريطة الطريق العربية، والتي تتضمن ثلاثة ملفات رئيسية على دمشق أن تحقق تقدماً فيها، شرطاً لإعادة العلاقات العربية معها، وهي ملف تفكيك شبكات تصنيع وتجارة المخدرات التي تهدد دول الجوار، وملف عودة اللاجئين، وملف الحوار مع المعارضة للتوصل إلى مَخرج للأزمة في سوريا.

فرنسا تسعى للاضطلاع بدور "الحامي" لأرمينيا بمواجهة أذربيجان

كما تناولت صحيفة الشرق الأوسط تدهور العلاقات الفرنسية – الأذربيجانية، على خلفية سيطرة أذربيجان السريعة على قره باغ، ورحيل ما يزيد على مائة ألف من سكانه إلى أرمينيا والتصريحات الصادرة عن الطرفين، خصوصاً بعد إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا من يريفان عن عزمها تقديم أسلحة للقوات الأرمينية للدفاع عن حدود بلادها، إلى جانب تأكيد كاترين أن ما حصل في قره باغ "يشبه التطهير العرقي".

دوافع سياسية توجه النشاط العسكري التركي في العراق صوب السليمانية

وفيما يخص الوضع في جنوب كردستان، أشارت صحيفة العرب إلى أن تماسك الجبهة السياسية في معاقل الاتّحاد الوطني الكردستاني بسبب وجود قيادة قوية وموحّدة على رأس الحزب الذي بدأ يستعيد مكانته في إقليم كردستان العراق (جنوب كردستان) ويمدّ شبكة علاقاته مع كرد المنطقة لاسيما كرد سوريا، يثير حالة من القلق تتجاوز حدود الإقليم - حيث منافسه التاريخي الحزب الديمقراطي الكردستاني - إلى تركيا المجاورة، التي يخشى ساسةٌ كرد أن تترجم قلقها إلى أعمال انتقامية ضد السليمانية.

خلافات تأخر زيارة أردوغان إلى العراق

من جانبها تطرقت صحيفة العربي الجديد إلى زيارة أردوغان المرتقبة إلى العراق، وأشارت اعتماداً على تصريحات مسؤولين عراقيين إلى أن الزيارة تأخرت بسبب خلافات ووجود ملفات شائكة لم يتم التوافق عليها حتى الآن.

قرن من العلاقات السرية بين الرياض وتل أبيب

شبكة الحرة بدورها، أشارت إلى التطبيع السعودي – الإسرائيلي، أن حصول اتفاق على إقامة علاقات بين البلدين لن يكون بفضل جهود رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو فقط، ولكن أيضاً بفضل "قرن من العلاقات السرية التي تراوحت بين تبادل المعلومات الاستخبارية ومبادرات السلام السرية".

(ي ح)