​​​​​​​بانوراما 2022 - 4

نفّذت قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا هذا العام مئات العمليات ضدّ خلايا داعش وهجمات الاحتلال والجواسيس والعملاء.

نفّذت قوات سوريا الديمقراطية QSD)) في شمال وشرق سوريا خلال عام 2022 مئات العمليات ضدّ خلايا داعش النائمة، وأحبطت هجمات معتقلي داعش في سجن الصناعة، وشاركت في المرحلة الثانية لحملة "الإنسانيّة والأمن" في مخيم الهول وردّت على هجمات دولة الاحتلال التركي في إطار حقّ الردّ المشروع وألقت القبض على عشرات العملاء والجواسيس في إطار عملية القسم التي أطلقتها.

وهذه هي العمليات بحسب البيانات التي أصدرتها قوات سوريا الديمقراطية وشاركتها مع الرأي العام:

* 18 كانون الثاني، نفّذت قوات سوريا الديمقراطية؛ عملياتٍ في دير الزور والشدادي، ما أسفر عن مقتل متزعّم لداعش واعتقال آخر.

* 22 كانون الثاني، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية إحباطها لهجومٍ للمحتلين (الاحتلال التركي ومرتزقته) في أرياف عين عيسى، ومقتل 5 مرتزقة والاستيلاء على العديد من الأسلحة.

* 23 كانون الثاني، تمّ إحباط محاولة هجوم على قرية بيرعيسى التابعة لناحية عين عيسى، ما أسفر عن مقتل 10 مرتزقة وإصابة اثنين آخرين، بالإضافةً إلى تدمير سيارتين عسكريتين ومقرين للمرتزقة.

* 25 كانون الثاني، نفّذت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي عمليةً أمنيةً شرق الرقة، ما أسفر عن إلقاء القبض على 27 مرتزقاً من داعش في ريف الرقة.

* 20 كانون الثاني، شنّ مرتزقة داعش هجوماً واسعاً ومخططاً على سجن الصناعة في الحسكة والذي كان يُعتقل فيه الآلاف من مرتزقة داعش. ما دفع قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي إلى إطلاق حملة "مطرقة الشعوب" وإحباط الهجوم بالكامل 26كانون الثاني. وأسفر هذا الهجوم عن استشهاد 77 من عمّال السجن وحراسه و40 مقاتلاً و4 مواطنين، ومقتل 374 من مرتزقة داعش.

* 29 كانون الثاني، ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على 5 من مرتزقة داعش في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، كانوا يستعدّون لتنفيذ الهجمات.

* 23 شباط، ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على مرتزقٍ عراقي من داعش أثناء محاولته الفرار إلى الأراضي التركية.

* 6 شباط، ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على انتحاريين اثنين من مرتزقة داعش في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.

* 16 شباط، أسفرت العمليات التي نفّذتها قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور عن مقتل متزعم خطير في داعش وإلقاء القبض على آخر، بالإضافة إلى العثور على كميةٍ كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة بحوزة المرتزقة ومصادرتها.

* 13 شباط، تمّ إلقاء القبض على أحد ممولي داعش في شمال وشرق سوريا والمسؤول عن إيصال الأموال إلى أسر داعش في مخيم الهول.

* 8 أيار، ألقت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية القبض على متزعّم لداعش واثنين من المتعاونين معه، في مدينة الرقة.

* 16 أيار، ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على 5 من مرتزقة داعش في الريف الشرقي لدير الزور وضبطت بحوزتهم أسلحة ووثائق تثبت تورُّطهم في عدد من "العمليّات الإرهابيّة".

* 26 أيار، ألقت الوحدات الخاصة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في عمليّةٍ أمنيّة لها القبض على متزعّم لداعش في ريف دير الزور الشرقي.

* 1 حزيران، ألقت قوات سوريا الديمقراطية في سياق إحدى عملياتها الأمنية القبض على 4 من مرتزقة داعش بينهم أمير في بلدة مركدة الواقعة شرق الحسكة، وصادرت الأسلحة والذخائر التي كانت موجودة بحوزتهم.

* 2 حزيران، أسفر ردّ مقاتلي مجلس منبج العسكري على هجمات مرتزقة الاحتلال التركي عن مقتل مرتزقَين للاحتلال شمال منبج.

* 8 حزيران، ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على مرتزق من مرتزقة داعش في الرقّة، كان مسؤولاً عن "عمليات التجنيد واستقطاب الإرهابيين المحتملين، وقام بأعمال استخباراتية".

* 10 حزيران، نفّذت قوات سوريا الديمقراطية عمليةً أمنية في الريف الجنوبي للحسكة، ما أسفر عن مقتل متزعّم لخلايا مرتزقة داعش، كان ينشط في نقل الأموال وتوزيعها على المرتزقة وأسرهم.

* 12 حزيران، نفّذت قوات سوريا الديمقراطية عمليةً في بلدة الهول الواقعة قرب مخيم الهول في الريف الشرقي للحسكة، ما أسفر عن إلقاء القبض على خليّة تتألف من 3 مرتزقة. وكانت هذه الخليّة تنشط في تحويل الأموال لصالح خلايا داعش، وتمويل بعض الخلايا النشطة في ريف الحسكة ومناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا.

* 19 حزيران، ألقت الوحدات الخاصة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية عبر عمليةٍ لها؛ القبض على متزعّم لداعش في ريف دير الزور الشرقي.

* 21 حزيران، ألقت قوات سوريا الديمقراطية خلال عمليةٍ لها، القبض على متزعّم لداعش في منطقة الطبقة بالريف الغربي للرقة.

* 25 حزيران، ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على متزعّم لداعش كان مسؤولاً عن نقل الانتحاريين وتزويدهم بالأسلحة والمعدات اللازمة لتنفيذ التفجيرات.

* 26 حزيران، ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على 3 من مرتزقة داعش كانوا يقومون بتجنيد المواطنين في صفوف المرتزقة ونقل الدراجات النارية المفخخة وتسهيل حركة المرتزقة ونشاطهم في شمال وشرق سوريا.

* 26 حزيران، ألقت قوات سوريا الديمقراطية عبر عمليةٍ أمنيّة لها في حيّ العزيزية في الحسكة، القبض على أمير سابقٍ لداعش متورّط في جرائم قتل وإعدام.

* 29 حزيران، أحبطت قوات مجلس تل أبيض العسكري محاولة تسلّلٍ لمرتزقة الاحتلال التركي إلى قرية كور حسن غرب كري سبي، ما أسفر عن مقتل مرتزق وإصابة آخر.

* 12 تموز، أطلقت قوات سوريا الديمقراطية وبمشاركة قوى الأمن الداخلي، حملة للقضاء على خلايا داعش في الحسكة، الهول، تل حميس، تل براك وديرك. وأسفرت الحملة عن إلقاء القبض على 12 مرتزق ومصادرة الأسلحة والذخائر والمعدّات العسكرية التي كانت بحوزتهم.

* 18 تموز، ألقت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشمالي، القبض على مرتزق من داعش كان يستعدّ لتنفيذ هجماتٍ إرهابيّة.

* 31 تموز، أطلقت قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة بأسرها "عملية القسم" ضدّ الجواسيس والعملاء الذين تسبّبوا باستشهاد عددٍ من المقاتلين والقيادة الطليعيين. وتمّ في إطار هذه العملية إلقاء القبض على 36 شخصاً من أفراد خلايا التجسّس هذه في كلّ من مدن قامشلو، تل تمر، الحسكة، الشدادي، دير الزور، الرقة، منبج، وكوباني.

* 8 آب، نفّذت قوات سوريا الديمقراطية 3 عملياتٍ على حدود مدينة ميردين في إطار حقها المشروع في الردّ على هجمات دولة الاحتلال التركي، ما أسفر عن مقتل 23 جنديّاً من جيش الاحتلال التركي وإصابة جنديين اثنين على الأقل.

* 11 آب، نفّذت قوات سوريا الديمقراطية عمليةً خاصة في ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو، ما أسفر عن مقتل عضو في شبكة استخباراتيّة تركية وإلقاء القبض على جاسوسَيْن آخرين.

* 17 آب، ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على عميل مجند من قبل دولة الاحتلال التركي كان يستقل سيارةً مفخّخة بمواد شديدة الانفجار ويستعدّ لتفجيرها في الحسكة.

* 18 آب، نفّذت قوات سوريا الديمقراطية 3 عمليات ضدّ جيش الاحتلال التركي على حدود مدن رها، ديلوك وميردين، ما أسفر مقتل 7 جنودٍ من جيش الاحتلال التركي وإصابة ما لا يقلّ عن 3 آخرين.

* 25 آب، أطلقت قوى الأمن الداخلي بمساندة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة المرحلة الثانية لحملة "الإنسانيّة والأمن" في مخيم الهول، وانتهت الحملة 17 من أيلول، وأسفرت عن استشهاد المقاتلَيْن في قوات سوريا الديمقراطيّة، جسور خبات وعدي جُنيدية، وتحرير وحدات حماية المرأة لفتاتين إيزيديتين، وإلقاء القبض على 226 مرتزقاً من مرتزقة داعش بينهم 26 امرأة شاركن في تنفيذ جرائم القتل، وردم 25 خندقاً ومصادرة ذخائر ومعدّات عسكرية.

* 7 أيلول، اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية عدداً من أفرادها الذين انتهكوا معاييرها الأخلاقيّة وأحالتهم للتحقيق.

* 8 أيلول، ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على مرتزقٍ من داعش في قرية حاوي الهوى غرب الرقة.

* 26 أيلول، ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على 4 من مرتزقة داعش في عمليتين لها في الرقة.

* 28 أيلول، ضبطت قوات سوريا الديمقراطية في قرية قيروان جنوب تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، ثاني أكبر مستودع للسلاح لداعش بعد ضبطها لمستودع الباغوز عام 2019.

* 24 تشرين الثاني، أحبطت قوات سوريا الديمقراطية محاولة مرتزقة الاحتلال التركي الهجوم على ريف زركان، ما أسفر عن مقتل مرتزقَين. وأسفرت العمليات التي اُستهدف فيها المرتزقة بالأسلحة الثقيلة عن مقتل 4 من مرتزقة الاحتلال.

* 25 تشرين الثاني، أسفرت عمليات رد تمّ تنفيذها في إطار حقّ الدفاع المشروع عن مقتل 12 جنديّاً للاحتلال التركي و8 من مرتزقته.

* 25 تشرين الثاني، أسفرت العملية التي استهدفت فيها قوات سوريا الديمقراطية قاعدتين لدولة الاحتلال التركي في المنطقة الواقعة بين تل تمر وزركان عن مقتل 4 مرتزقة.

* 26 تشرين الثاني، أسفرت عملية نفّذتها قوات سوريا الديمقراطية في إطار الردّ المشروع، عن مقتل مرتزقَيْن اثنين وإصابة 6 آخرين.

* 29 تشرين الثاني، أحبطت قوات مجلس تل تمر العسكري محاولة تسلل لمرتزقة دولة الاحتلال التركي، ما أسفر عن إصابة مرتزقَيْن اثنين.

* 4- 8 كانون الأوّل، أحبطت قوات سوريا الديمقراطية في زركان وتل تمر محاولات المحتلين التسلّل إلى المنطقة ونفّذت عدّة عمليات رد، ما أسفر عن مقتل 18 مرتزقاً وإصابة 6 آخرين.

* من 7 وحتّى 10 كانون الأوّل، نفّذت وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) بالتعاون مع قوات التحالف الدولي ضدّ داعش 3 عمليات ضدّ مواقع كانت تختبئ فيها خلايا مرتزقة داعش في مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا. وأسفرت العمليات التي نُفّذت في كلّ من بلدة الهول، تل حميس ودير الزور عن إلقاء القبض على مرتزقة مسؤولين عن تأمين الأسلحة والذخائر للخلايا الإرهابية التي كانت تسعى للهجوم على مخيم الهول والسجون، بالإضافة إلى مصادرة كمية من الأسلحة.

(ر)

ANHA