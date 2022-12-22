​​​​​​​بانوراما 2022 -3

أسفرت الهجمات الاحتلالية على شمال وشرق سوريا خلال عام 2022 عن استشهاد 119 مواطناً بينهم 15 طفلاً و58 مقاتلاً، وإصابة 292 مواطناً بينهم 48 طفلاً و23 مقاتلاً، بالإضافة إلى فقدان 59 عنصراً من قوات حكومة دمشق لحياتهم وإصابة 91 عنصراً آخراً. كما اُستهدفت 29 مدرسة، 4 مراكز صحيّة و10 مساجد ومعابد دينية والعشرات من محطات النفط والكهرباء والغاز وشبكات الاتصال والمرافق الخدميّة. فيم اُستخدمت الأسلحة المحظورة مرّتين.

شنّت دولة الاحتلال التركي خلال عام 2022 آلاف الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، ما أسفر عن استشهاد عشرات المواطنين والأطفال والمقاتلين وفقدان عددٍ من عناصر قوات حكومة دمشق لحياتهم، بالإضافةً إلى إصابة مئات المواطنين بينهم أطفال والعشرات من عناصر قوات حكومة دمشق، كما أسفرت هذه الهجمات عن تدمير عشرات المرافق الخدميّة والدينية.

وهذه هي تفاصيل الهجمات التي شنّتها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على المنطقة خلال هذا العام:

تعرّضّت كل من قامشلو، تربه سبيه، الدرباسية، عامودا، ديرك، كركي لكي، جل آغا، رميلان، الحسكة، تل تمر، زركان، تل كوجر، دير الزور، الهول، عين عيسى، كوباني، منبج، الشهباء، تل رفعت بالإضافة إلى 300 قرية من القرى التابعة لهذه المناطق للقصف البريّ والجويّ التركي، لآلاف المرات.

كانون الثاني

أسفر القصف البريّ الذي تعرّض له إقليم الفرات عن استشهاد 5 مواطنين، وإصابة 39 مواطناً بينهم 3 أطفال، إضافةً إلى فقدان عنصرٍ من قوات حكومة دمشق لحياته وإصابة عنصرٍ آخر.

أسفر القصف البريّ الذي تعرّض له إقليم الجزيرة عن إصابة مواطنَين اثنين.

شباط

أسفر القصف البريّ الذي تعرّض له إقليم الجزيرة عن إصابة 5 مواطنين و5 عناصر من قوات حكومة دمشق.

أسفر القصف البريّ الذي تعرّض له إقليم الفرات عن استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين.

أسفر القصف البريّ الذي تعرّض له إقليم عفرين عن إصابة 4 مواطنين و7 عناصر من قوات حكومة دمشق.

أسفرت الهجمات الجويّة بالطائرات المسيّرة التي تعرّض لها إقليم الجزيرة عن استشهاد طفل، وإصابة مقاتلَين اثنين و8 مواطنين بينهم طفل.

آذار

أسفر القصف البريّ الذي تعرّض له إقليم الفرات عن إصابة 5 أطفال.

أسفر القصف البريّ الذي تعرّض إقليم عفرين عن إصابة 4 عناصر من قوات حكومة دمشق.

نيسان

أسفر هجومٌ جوّي على إقليم الجزيرة عن استشهاد مقاتل وإصابة مقاتلَين آخرين والفنان فرهاد مردي.

أسفر هجومٌ جويّ نفذته طائرة مسيّرة في إقليم الفرات عن استشهاد 3 مقاتلات من وحدات حماية المرأة.

أسفر القصف البريّ الذي تعرّض له إقليم الجزيرة عن استشهاد مقاتل وإصابة مقاتل و3 أعضاء من القوى الأمنية، بالإضافة إلى 15 مواطناً.

أسفر القصف البريّ الذي تعرّض له إقليم الفرات عن استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين.

أيار

أسفر القصف البريّ الذي تعرّض له إقليم الفرات عن إصابة 12 مواطناً بينهم طفل في منبج.

أسفر القصف البريّ الذي تعرّض له إقليم الجزيرة عن إصابة مقاتل و6 مواطنين.

أسفر هجومٌ جويّ تعرّض له إقليم الفرات بالطائرات المسيّرة عن استشهاد الشخصية الوطنيّة من باكور كردستان أكرم أوستَك.

أسفر قصفٌ جويّ تعرّض له إقليم الجزيرة بالطائرات المسيّرة المسلّحة عن استشهاد المقاتلة في وحدات حماية المرأة، مزكين بوتان والوطني الكردي كسرى ملك، وإصابة المقاتلتين في وحدات حماية المرأة دجلة جودي وهيفيدار درباسية بجروح بليغة.

حزيران

أسفر القصف البريّ الذي تعرّض له إقليم الفرات عن استشهاد طفلين، وإصابة 9 مواطنين.

أسفر القصف البريّ الذي تعرّض له إقليم الجزيرة عن إصابة 3 مواطنين بينهم طفل، و6 عناصر من قوات حكومة دمشق.

أسفر القصف البريّ الذي تعرّض له إقليم عفرين عن استشهاد مواطن وإصابة طفل وامرأة وعنصرين من قوات حكومة دمشق.

أسفر هجومٌ جويّ شنّ بالطائرات المسيّرة على إقليم الجزيرة عن إصابة 5 مواطنين.

تموز

أسفر القصف البريّ الذي تعرّض له إقليم الجزيرة عن استشهاد 4 مواطنين بينهم طفل، وإصابة 44 مواطناً بينهم 4 أطفال، بالإضافة إلى إصابة 3 مقاتلين وفقدان 3 عناصر من قوات حكومة دمشق لحياتهم وإصابة عنصر.

أسفر القصف البريّ الذي تعرّض له إقليم الفرات عن استشهاد 4 مواطنين بينهم طفل، وإصابة 6 مواطنين بينهم طفلين.

أسفر القصف البريّ الذي تعرّض له إقليم عفرين عن استشهاد طفل وإصابة 18 مواطناً وعنصرَين من قوات حكومة دمشق.

أسفر هجومٌ جويّ شُنّ بالطائرات المسيّرة المسلّحة على إقليم عفرين عن إصابة 4 عناصر من قوات حكومة دمشق.

أسفر قصفٌ جويّ شُنّ على إقليم الجزيرة بالطائرات المسيّرة المسلّحة عن استشهاد القياديّة في وحدات حماية المرأة؛ مزكين كوباني القياديّة في وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) جيان تولهلدان، والقياديّة في وحدات حماية المرأة روج خابور، وعضوة وحدات مكافحة الإرهاب بارين بوتان.

أسفر الهجوم الجويّ الذي تعرّض له إقليم الفرات عن استشهاد القيادي برخدان كوباني، كندال روج آفا، وأعضاء قوى الأمن الداخلي؛ بشار محمد علي بوزان، جيهان محمد مصطفى، سارا محمد الحسين، سلمى علي مصطفى وأحد المواطنين بالإضافة إلى إصابة مواطنٍ آخر.

آب

أسفر القصف البريّ الذي تعرّض له إقليم الجزيرة عن استشهاد مقاتلَيْن اثنين ومواطن، وإصابة 9 مواطنين بينهم 5 أطفال، و5 عناصر من قوات حكومة دمشق.

أسفر القصف البريّ الذي تعرّض له إقليم الفرات عن استشهاد مواطن وطفل، وإصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال و4 عناصر من قوات حكومة دمشق.

أسفر القصف البريّ الذي تعرّض له إقليم عفرين عن استشهاد طفل وإصابة طفلين وامرأة و3 عناصر من قوات حكومة دمشق.

أسفر القصف الجويّ الذي شُنّ على إقليم الجزيرة بالطائرات المسيّرة، عن استشهاد 13 مقاتلاً و7 أطفال ومواطن، وإصابة 10 أطفال ومواطن و3 مقاتلين.

أسفر القصف الجويّ الذي شُنّ بالطائرات المسيّرة على إقليم عفرين عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة 15 مواطناً بينهم 7 أطفال.

أسفر القصف الجويّ الذي شُنّ على إقليم الفرات بالطيران الحربي عن فقدان 16 عنصراً من قوات حكومة دمشق لحياتهم وإصابة 3 عناصر آخرين.

أيلول

أسفر الهجوم الجويّ الذي شُنّ على إقليمي الجزيرة والفرات بالطائرات المسيّرة المسلّحة عن استشهاد القياديين في وحدات حماية الشعب روجهات كاراكوجان ودوغان آمانوس و3 مقاتلين في الانضباط العسكري، واستشهاد الرئيسين المشتركين لمكتب العدل والإصلاح زينب محمد ويلماز شَرو في كركي لكي، بالإضافة إلى استشهاد مواطنَين وإصابة 3 مواطنين.

أسفر القصف البريّ الذي تعرّض له إقليم الجزيرة عن استشهاد مواطنَين وإصابة 5 مواطنين آخرين وعنصر من قوات حكومة دمشق.

أسفر القصف البريّ الذي تعرّضت له كوباني عن إصابة 4 مواطنين بينهم طفل، وعنصرَين من قوات حكومة دمشق.

تشرين الأول

أسفر الهجوم الجويّ الذي تعرّض له إقليم الجزيرة بالطائرات المسيّرة عن استشهاد عضو لقوى الأمن الداخلي- السوتورو ومواطنَيْن اثنين.

أسفر القصف البريّ الذي تعرّض له إقليم الجزيرة عن فقدان عنصر من قوات حكومة دمشق لحياته وإصابة 5 عناصر و7 مواطنين.

أسفر القصف البريّ الذي تعرّض له إقليم عفرين عن إصابة طفلين.

تشرين الثاني

أسفر القصف الجويّ الذي شُنّ على إقليم الجزيرة بالطيران الحربي عن استشهاد اثنين من حراس صوامع القمح وفقدان 3 عناصر من قوات حكومة دمشق لحياتهم وإصابة 3 عناصر آخرين، بالإضافة إلى استشهاد 11 مواطناً بينهم مراسلنا عصام عبدالله و10 مقاتلين وإصابة 6 أشخاص و3 مقاتلين.

أسفر القصف الجويّ الذي شُنّ على إقليم عفرين بالطيران الحربي عن استشهاد 5 مقاتلين في قوات تحرير عفرين وفقدان 25 عنصراً من قوات حكومة دمشق لحياتهم وإصابة 31 عنصراً.

أسفر القصف الجويّ الذي تعرّض له إقليم الفرات بالطيران الحربي عن إصابة مراسل فضائيّة Sterk TV محمد الجرادة.

أسفر القصف الجويّ الذي تعرّض له إقليم الفرات بالطائرات المسيّرة عن إصابة عنصرٍ من قوات حكومة دمشق.

أسفر القصف الجويّ الذي تعرّض له إقليم الجزيرة بالطائرات المسيّرة عن استشهاد مقاتل وإصابة 5 مواطنين.

أسفر القصف البريّ الذي تعرّض له إقليم الجزيرة عن استشهاد مقاتل إصابة 3 مقاتلين آخرين ومواطن.

أسفر القصف البريّ الذي تعرّض له إقليم عفرين عن فقدان 10 عناصر من قوات حكومة دمشق لحياتهم وإصابة 5 عناصر ومواطن.

من الأوّل حتى الـ 13 من كانون الأول

أسفر القصف الجويّ الذي شُنّ على إقليم الجزيرة بالطائرات المسيّرة المسلّحة عن استشهاد مقاتلَين.

تعرُّضْ المرافق الخدميّة، المدارس، المراكز الصحيّة والمساجد والمعابد الدينية للاستهداف

* أسفرت هذه الهجمات عن تدمير 16 مدرسة في كوباني و9 مدارس في تل تمر وزركان، وفي مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا تعرّضت مدارس قرى أم الحوش والنيربية والرضية وقرامل للقصف البريّ، ما أدّى إلى توقّف التعليم في هذه المدارس وخروجها عن الخدمة.

* استهدفت طائرة مسيّرة انتحاريّة عيادةً طبيّة في تل رفعت. وأدّى القصف التركي إلى انهيار مستشفى كورونا وتدمير مستوصف قره موغ في كوباني، بالإضافةً إلى تدمير المركز الصحّي في زركان.

* تدمير فرن زركان.

* قصف محطات الكهرباء، البترول، الغاز وصوامع الحبوب في كلّ من تربه سبيه، ديرك، قامشلو وجل آغا جويّاً وإخراجها عن الخدمة. واستهداف صوامع القمح في زركان.

* دمّرت دولة الاحتلال التركي مسجدي قريتي الطويلة والدردارة وكنيسة مارساوا في قرية تل طويل الآشورية ومقبرتي قريتي تل شنان وتل جمعة الآشوريتين. ومسجد قرية الأسدية والمسجد الكبير في زركان. بالإضافةً إلى تدميرها لمسجد في عين عيسى ومسجد قرية الجات في منبج. كما ودمّر مرتزقة الاحتلال مقبرة الإيزيديين في قرية باصوفان التابعة لناحية شيراوا في عفرين.

* وطال القصف البري والجوي التركي أيضاً مبنى مجلس الشعب والبلدية وخطوط الكهرباء ومحطة تحويل الكهرباء في تل تمر. كما اُستهدفت شبكات الكهرباء في عين عيسى، ودار الشعب في ناحية زركان وشبكات الاتصال فيها.

الأسلحة المحظورة

* في الـ 22 من تشرين الثاني، شنت الهجمات بالقنابل الفوسفوريّة على شيراوا.

* في الـ 23 من تشرين الثاني، اُستخدمت القنابل الفراغيّة المحظورة في مخيم عين عيسى.

(ر)

ANHA