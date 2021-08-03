​​​​​​​بانتخاب رئاسة مشتركة جديدة اتحاد إيزيديي عفرين يختتم كونفرانسه الرابع

وبعد إلقاء العديد من الكلمات من قبل الحضور، قرأت العضوة في اتحاد الإيزيديين في عفرين ارويفان منان تقرير عمل الاتحاد خلال أربع سنوات المنصرمة في عفرين وبعد النزوح في الشهباء، وبعدها فتح باب الحوار أمام الحضور لمناقشة وتقييم محتوى التقرير.

وبعدها قرأ الرئيس المشترك لاتحاد إيزيديي عفرين مصطفى نبو النظام الداخلي ثم فتح باب النقاش أمام الحضور للمناقشة حول النظام الداخلي والتعديل عليه.

من ثم فتح باب الترشح أمام الحضور لانتخاب 13 عضواً وعضوة لتمثيل الرئاسة المشتركة ولجان اتحاد الإيزيديين في إقليم عفرين.

وبعد إجراء الانتخابات، انتخب كل من عائشة سيدو وحسين حسن رئاسة مشتركة لاتحاد إيزيديي إقليم عفرين و11 عضواً وعضوة لتمثيل اللجان المتواجدة في الاتحاد لكل لجنة عضو واحد أما لجنة الرياضة ولجنة الثقافة والفن فكل لجنة انتخب لها عضوان.

وانتهى الكونفرانس بترديد الحضور شعارات تحيي مقاومة العصر ومقاومة شنكال.

(ل)

ANHA