​​​​​​​بأنامل شابة.. كفاح ثقافي تخوضه المرأة الكردية في روج آفا

ساهمت المرأة بعد انطلاق ثورة 19 تموز في روج آفا وشمال وشرق سوريا في إثبات وجودها بشكل أكبر في المجالات السياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية، حيث كان لها الدور الريادي والطليعي في التقدم بالثورة والمجتمع، فمنهن من اخترن حمل السلاح للدفاع عن الأرض ضد الاحتلال، فيما اختارت أخريات الانخراط في المجال السياسي لحماية هوية شعبها من الإبادة وضمان حقوقه، أما بعضهن فحملن الريشة والألوان لحماية الثقافة الكردية من الإبادة.

واختارت 19 شابة من مدينة كوباني، الرسم سبيلاً للحفاظ على الهوية والثقافة الكردية، عبر رسم اللوحات والمشاركة في المعارض لإيصال رسائلهن إلى المجتمع.

خلال مشاركتهن في معرض الفن التشكيلي الثالث في مدينة كوباني الذي استمر ثلاثة أيام، وجهت شابات من المدينة التي عرفت بمدينة المقاومة بعد معركتها ضد مرتزقة داعش رسائل للعالم من خلال لوحات رسمنها بأناملهن.

الرسم لغة ثانية

وفي هذا السياق، قالت الشابة إلهام عيسى إن هذه ثالث مشاركة لها في معرض الفن التشكيلي.

وعن لوحاتها أشارت إلى مشاركتها بـ 5 لوحات مختلفة، عبّرت إحداها عن معركة كوباني وحزن الأطفال الذين استشهد آبائهم، بالإضافة إلى لوحة من التراث الكردي القديم.

وناشدت إلهام كافة الشابات اللواتي يملكن موهبة الرسم بتنميتها وإحراز النجاحات، كما دعت كافة الجهات لتقديم الدعم للمواهب الشابة.

من جانبها، قالت الشابة أميرة نبي إنها تشارك في المعرض بـ 4 لوحات تلخص فيها الفلكلور الكردي وجمال الطبيعة.

وفي لوحة للرسامة الشابة أميرة تظهر فيها دور المرأة في ثورة روج آفا وبشكل خاص المقاتلات في وحدات حماية المرأة (YPJ) التي كان لها الدور الأساس في حماية المنطقة.

وعلقت بهذا الشأن قائلة إن وحدات حماية المرأة حاربت العدو وحمت أراضها ضد الهجمات الاحتلالية، مشيرة إلى الرسامات الشابات يوددن بالريش والألوان الكفاح ضد العدو، من أجل حماية "ثقافتنا وحضارتنا".

لوحات مهداة لشهداء "مطرقة الشعوب"

أما نسرين محمد، فأعربت عن سعادتها الغامرة بمشاركتها في معرض الفن التشكيلي الثالث، وتمنت النجاح الدائم لصديقاتها المشاركات في المعرض، داعية كل شابة إلى تنمية موهبتها والسعي قدماً لتطويرها.

مبينة أن جميع اللوحات المعروضة تعبر عن نفسها من تلقاء نفسها، وخاصة تلك التي رسمت إهداءً لأرواح شهداء حملة "مطرقة الشعوب" في الحسكة.

واستنكرت نسرين الصمت الدولي حيال الجرائم التي ترتكب في شمال وشرق سوريا من قبل دولة الاحتلال التركي والمرتزقة التابعين لها، وقالت إن "إحدى لوحاتها تعبر عن مدى حزن طفل صغير على موت طائر، فلو حزن العالم على موت الأشخاص لما حصلت الجرائم".

وبمشاركة 19 شابة من مدينة كوباني، وبإشراف الرسام محمد شاهين أٌقيم معرض الفن التشكيلي الثالث تحت شعار "بألوان طيف مشته نور تتزين أناشيد الحرية" في مدينة كوباني في الـ 26 من شهر شباط المنصرم، استمر لثلاثة أيام على التوالي، وتم فيه عرض 70 لوحة.

(ي م)

ANHA