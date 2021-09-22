​​​​​​​بعملية أمنية قوات سوريا الديمقراطية تلقي القبض على مرتزقين في مدينة الحسكة

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً بهذا الخصوص قال فيه:

"ألقت وحدات مكافحة الإرهاب في قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بقوات التحالف الدولي، القبض على عضوين في خلية تعمل لصالح التنظيمات الإرهابية، وشاركا في وقت سابق في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد القوات العسكرية والأمنية في مناطق مختلفة من الحسكة وريفها، وذلك خلال عملية أمنية.

وتمت العملية في حي البومعيش بمدينة الحسكة، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وتعقب لتحركات المرتزقين، حيث ضبطت الوحدات بحوزتهما أسلحة ومعدات وبعض الوثائق.

وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة لضبط الأمن والاستقرار في مدن شمال وشرق سوريا التي تبذلها قوات سوريا الديمقراطية".

(ل)

ANHA