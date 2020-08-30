​​​​​​​بعمل تشاركي وكومينالي ...تنفيذ مشروعين خدميين في تربه سبيه

تتبنى الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا مفهوم العمل التشاركي والجماعي، وتشجع على ذلك عبر الكومينات والمجالس، التي تُعد القاعدة الأساسية في بناء النظام الاجتماعي المتكافئ، اليوم نجد أن الروح التشاركية باتت أساسًا في معظم مناطق ومدن ونواحي المنطقة.

ففي ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو استطاعت عدّة كومينات توفير الخدمات للأهالي، من شراء مولدات لحل مشكلة الكهرباء في الحي، أو أعمال خدمية مثل مجرور الصرف الصحي، وتمديد شبكات المياه وتوسيعها وبناء مشاريع صغيرة.

كومين الشهيد لقمان الواقع جنوب ناحية تربه سبيه تمكن بعمل تشاركي مع بلدية الشعب في الناحية من تمديد مجرور صرف صحي بطول 145 مترًا، كما وقام كومين الشهيد باران بالتعاون مع مؤسسة المياه بتمديد وتوسيع شبكة مياه في الحي بطول 185 مترًا، بعد جمع تبرعات من أهالي الكوميين وتحمل نفقات المشروعين.

الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في ناحية تربه سبيه سعاد الحسين أكدت أنهم في البلدية ومنذ تأسيسها يشجعون على العمل التشاركي الجماعي الذي يخدم الأهالي، وقالت: "الباب مفتوح لكافة الكومينات التي تبادر بهذا العمل، ونقدم كافة الإمكانات اللازمة".

سعاد الحسين أوضحت أن ميزانية بلدية الشعب لا تكفي لتلبية كافة المتطلبات الخدمية، وقال: "لذا فان العمل التشاركي الجماعي يعدّ أفضل الحلول لكافة المشاكل الخدمية".

(أ ب)

ANHA