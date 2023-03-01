​​​​​​​بألوان الربيع والمرأة.. انعقاد مهرجان أدب وفن المرأة الثامن

وشهد المهرجان الذي يقام في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، على مدار يومين (1 و2 آذار الجاري)، برعاية هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة، مشاركة واسعة من قبل النساء.

ويتضمن برنامجه مشاركة 100 امرأة بنتاجاتهن الأدبية والفنية، ويقسم المهرجان إلى ثلاثة أقسام، قسم للأعمال اليدوية والتراثية، وقسم للفن التشكيلي واللوحات، وقسم الأدب والمسرح والسينما ويتم في هذا القسم إلقاء شعر وقراءة القصص، بالإضافة إلى عروض مسرحية وأفلام.

انطلق اليوم الأول من مهرجان أدب وفن المرأة، بعرض فني من قبل فرقة سردم الفنية، ثم ألقت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، آهين سويد، كلمة بيّنت فيها أهمية هكذا مهرجانات بالنسبة للمرأة، وقالت: "المهرجان في نسخته الثامنة يؤكد مدى إبداع وعطاء ونجاح المرأة في كافة المجالات، حيث يظهر ذلك جلياً في نتاجاتها الأدبية والفنية، وإصرارها على السير قدماً في سبيل تحقيق حريتها وحماية ثقافتها".

وأكدت أنه على الرغم من نضال المرأة، إلا أنها تواجه تحديات وصعوبات، مشددةً "بتكاتفنا ووحدتنا سنزيل كافة الصعوبات وسنصل إلى حريتنا ونحصّل حقوقنا".

من جهتها، تحدثت عضوة اللجنة التنظيمية للمهرجان، بوطان هوشي، مبينة أن المهرجان الثامن سيتضمن كافة الفنون والآداب التي تمثل المرأة وحقيقتها، بقولها: "سيتزين المهرجان بألوان الربيع، وبصبغة المرأة، ولكن لأجل ضحايا الزلزال، قررنا ألا يتضمن المهرجان، فقرات غنائية وراقص".

وشهد اليوم الأول من المهرجان إقبالاً كبيراً من قبل النساء، وتضمن عرضاً مسرحياً بعنوان "المرأة حياة"، لفرقة المسرح النسائية دارسين، وإلقاء قصائد باللغتين العربية والكردية من قبل عدد من الشاعرات، بالإضافة إلى قراءة قصص قصيرة باللغة العربية، وعرض فيلم Berbû (الزفة).

على أن يستمر في يومه الثاني والأخير بعرض مسرحية وإلقاء قصائد باللغة السريانية، بالإضافة إلى كلمة للجنة التقييم، واختتام المهرجان بإعلان أسماء الفائزات عن نتاجاتهن الأدبية والفنية وتوزيع الجوائز التقديرية عليهن.

يشار إلى أن مهرجان أدب وفن المرأة انطلق بنسخته الأولى عام 2015 في مدينة قامشلو.

(خ ع/ي م)

ANHA