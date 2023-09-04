​​​​​​​بالتزامن مع حملة قوات سوريا الديمقراطية الاحتلال التركي يستهدف 6 مدن

أطلقت قوات سوريا الديمقراطية عملية تحت اسم "تعزيز الأمن" في تمام الساعة الـ 20:00 من يوم 27 آب/أغسطس في منطقة دير الزور وشرق الفرات ضد الخلايا النائمة لمرتزقة داعش وشبكات المخدرات. وبعد 3 ساعات من انطلاق العملية، شنت الدولة التركية هجمات جديدة على مناطق شمال وشرق سوريا. واستشهد جراء الهجمات 4 أطفال وامرأة من عائلة واحدة.

إحصائيات هجمات الاحتلال التركي خلال 9 أيام؛

* بعد 3 ساعات من بدء العملية قصفت دولة الاحتلال التركي قرية أم الكيف غرب ناحية تل تمر بالأسلحة الثقيلة.

* بتاريخ 28 آب قصفت دولة الاحتلال التركي قرية الشيخ علي شمال تل تمر بالأسلحة الثقيلة.

* بتاريخ 29 آب قصفت طائرة مسيرة تابعة لدولة الاحتلال التركي قرية مرعناز في ناحية شرا التابعة لعفرين.

* بتاريخ 30 آب قصف جيش الاحتلال التركي قرية دردارة شمال ناحية تل تمر.

*بتاريخ 31 آب قصفت دولة الاحتلال التركي قرية الدردارة في تل تمر بالأسلحة الثقيلة.

*بتاريخ 1 أيلول، هاجمت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها قرى عون دادات ومحسنلي وعرب حسن وأم جلود والصيادة والدندنية شمال وغرب مدينة منبج. وتمكن مجلس منبج العسكري من صد الهجمات. وأسفرت الهجمات عن استشهاد 4 أطفال من العائلة واحدة، وهم كل من عامر خالد الفرج، 15 عاماً، عامر فهد الفرج، 10 أعوام، مالك فهد الفرج، 18 عاماً، زينب محمد الفرج، 14 عاماً. وفي قرية عون دادات شمال منبج، أصيب المواطن بوزان حسين، 40 عاماً، بجروح.

*بتاريخ 2 أيلول هاجمت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها قرية كوزلية المقابلة لطريق M4 والريف الغربي لناحية تل تمر بالأسلحة الثقيلة.

* بتاريخ 2 أيلول قصف جيش الاحتلال التركي قرى الشمال الشرقي والشمال الغربي لمدينة منبج. وأصيب عدد من المدنيين في قرى تل رفيع (شمال شرق منبج) والدندنية (شمال غرب منبج).

* بتاريخ 2 أيلول وفي حوالي الساعة 16.30 قصفت طائرة مسيرة تابعة لدولة الاحتلال التركي سيارة على الطريق العام الواصل بين كركي لكي وديريك بالقرب من دوار قرية دوكركا.

* بتاريخ 2 أيلول قصفت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها قرية الحرية غرب مقاطعة كري سبي.

* بتاريخ 2 أيلول قصفت دولة الاحتلال التركي قرية شيخ عيسى في مقاطعة الشهباء.

* في ساعات متأخرة من يوم 2 أيلول، هاجم مرتزقة دولة الاحتلال التركي قرى مدينة منبج. وخلال هذه الاعتداءات، هاجم المرتزقة منزل المواطن محمد إبراهيم الحاج عبد الله في مزرعة محمود، كما اعتدوا على امرأة تدعى فاطمة الحاج محمد الخليف، 70 عاماً، ما أسفر عن مقتل المرأة السبعينية بالسلاح الأبيض، وإصابة زوجة ابن محمد إبراهيم الحاج عبد الله بجراح خطيرة. كما تم اختطاف الحاج عبد الله وشقيقه أحمد.

*بتاريخ 3 أيلول هاجمت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها قرى طويلة وتل طويل والخمسين التابعة لناحية تل تمر. ورد المجلس العسكري لتل تمر على الهجمات ما أدى إلى اندلاع الاشتباكات.

*بتاريخ 3 أيلول وفي تمام الساعة 06:40 نفذ جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هجوماً برياً على قرية صغيرو الواقعة شرق ناحية عين عيسى وغرب قرية تروازية. ورد مقاتلو مجلس كري سبي العسكري على الهجوم ودارت اشتباكات عنيفة. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أحد المرتزقة وإصابة آخر. وفي الوقت نفسه استهدف المرتزقة نقطة لقوات حكومة دمشق. ما أسفر عمن مقتل جندي من قوات حكومة دمشق وأصيب آخر.

* بتاريخ 3 أيلول هاجم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى الطويلة وتل طويل وكوزلية والخمسين. وتصدى مجلس تل تمر العسكري للهجوم ما أسفر عن مقتل أحد المرتزقة. وفي الوقت نفسه تم استهداف مواقع لقوات حكومة دمشق، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 5 جنود من قوات حكومة دمشق.

ANHA