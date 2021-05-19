​​​​​​​بالتزامن مع دخول رتل للاحتلال التركي قوات حكومة دمشق تقصف بلدة في ريف إدلب

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفًا صاروخيًّا نفذه مرتزقة "غرفة عمليات الفتح المبين" على مواقع لقوات حكومة دمشق في مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي.

وفي السياق، قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في بينين وفليفل والفطيرة وكنصفرة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، فيما تزامن القصف على كنصفرة مع دخول اعتيادي للقوات التركية على البلدة، بحسب المرصد.

وكان المرصد السوري رصد، أمس الثلاثاء، اشتباكات على محور ميزناز- كفرحلب في ريف حلب الغربي، بين مرتزقة تركيا من طرف وقوات حكومة دمشق من طرفٍ آخر، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة.

(ش ع)