​​​​​​​بالتزامن مع استهداف كوباني وتل تمر وشيراوا.. الاحتلال التركي يقصف 5 قرى غرب كري سبي المحتلة  

أفادت مراسلتنا باستهداف جيش الاحتلال التركي قرى عريضة، ولقلقو، وصوان، وخربة بقر، وكوبرلك في الريف الغربي لمدينة كري سبي المحتلة، بالأسلحة الثقيلة.

الجدير بالذكر أن الاحتلال التركي يستهدف القرى الـ 5 الواقعة غرب مدينة كري سبي المحتلة، بالتزامن مع استهداف 3 قرى في ناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة، و 6 قرى في الريف الغربي لناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، ومركز مدينة كوباني وقرى بوبان، سفتك وسيلم وآشمة الواقعة على الحدود السورية التركية غرب مدينة كوباني بالإضافة إلى بلدة الشيوخ فوقاني قبالة مدينة جرابلس المحتلة على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

(س ر)

ANHA