​​​​​​​بالتزامن مع انعقاد جلسة انتخاب رئيس للعراق.. قصف صاروخي يستهدف المنطقة الخضراء

وذكرت خلية الإعلام الأمني في العراق في بيان لها إن "المنطقة الخضراء ب‍بغداد ومحيطها تعرضت إلى قصف بتسعة صواريخ نوع كاتيوشا"، مبينة أن "الصاروخ الأول سقط خلف دار الضيافة، والثاني قرب مكتب رئيس الوزراء في منطقة العلاوي"، حسب ما نقلت شبكة السومرية.

وأضافت إن "الصاروخ الثالث سقط على جامع ابن بنية، فيما سقط الرابع في باحة المحطة العالمية"، مشيرة إلى أن "الصاروخ الخامس سقط قرب بوابة الخضراء 9، كما سقط الصاروخ السادس قرب مطار المثنى".

وأشار البيان إلى أن "هناك مناطق تكرر عليها القصف الذي أصيب فيه ثلاثة أشخاص أحدهم منتسب في الأجهزة الأمنية، وتضرر عدد من العجلات (السيارات) المدنية والمباني".

وأتمت الخلية: "شرعت الأجهزة الأمنية المختصة بجمع المعلومات لملاحقة ومتابعة مرتكبي هذا العمل الجبان الذي يستهدف السلم المجتمعي والديمقراطية في البلاد".

ويأتي هذا القصف بالتزامن مع قرب انعقاد جلسة حاسمة للبرلمان العراقي لانتخاب رئيس جمهورية جديد، مما يمهد الطريق لانتخاب رئيس حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها حالياً مصطفى الكاظمي.

(د ع)