​​​​​​​بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين... دعوات إلى تأمين عودة آمنة للمهجرين قسراً

ويصادف يوم الـ 20 من شهر حزيران اليوم العالمي للاجئين، والذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 2000، وتم الاحتفاء به لأول مرة في 20 حزيران عام 2001 بالتزامن مع الذكرى السنوية الخمسين لمعاهدة عام 1951 الخاصة باللاجئين.

وبهذه المناسبة أصدرت لجنة مهجري سري كانيه بياناً، جاء فيه أن هذا اليوم ليس مخصصاً فقط للتذكير بحقوق اللاجئين، بل من أجل دعم اللاجئين حتى يتمكنوا من مواصلة حياتهم. كما أن اللاجئين الذي هجروا قسراً من ديارهم أراضيهم يعبرون في هذا اليوم عن رغبتهم ومطالبتهم بالعودة إلى ديارهم ومنازلهم.

البيان أشار إلى تزايد أعداد اللاجئين قسراً في سوريا بسبب الحرب، كما تطرق بشكل خاص إلى سياسات دولة الاحتلال التركية ومرتزقتها ضد مناطق شمال وشرق سريا والتي أدت إلى نزوح أهالي سري كانيه وكري سبي من ديارهم.

بيان لجنة مهجري سري كانيه لفت ايضاً إلى المواقف الدولية السلبية حيال إقدام الاحتلال التركي على تغيير ديمغرافية المناطق المحتلة.

ودعت اللجنة في ختام بيانها المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى مساعدة اللاجئين وتأمين عودة آمنة لهم إلى مناطقهم.

(ك)

ANHA