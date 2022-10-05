​​​​​​​بالتزامن مع الهجوم على الناشطة ناكهان أكارسال... هاكان فيدان في هولير

نشر رئيس الجبهة التركمانية العراقية في هولير، حسن تورهان، على صفحته على منصة "فيسبوك" الافتراضية، صورة تجمع رئيس استخبارات دولة الاحتلال التركي، هاكان فيدان، بأعضاء الجبهة التركمانية في مقرها بمدينة هولير، وذلك بالتزامن مع اغتيال الناشطة والأكاديمية ناكهان أكارسال، في حين لم يشر تورهان إلى فحوى الاجتماع، حسب ما أفادت به وكالة روج نيوز.

والتقى رئيس استخبارات دولة الاحتلال التركي هاكان فيدان، الشهر الماضي، برئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، وعدد من الشخصيات الحكومية، بالإضافة إلى لقاءات سرية مع الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في العاصمة العراقية بغداد.

وتأتي زيارة فيدان للعراق، بالتزامن مع استمرار الأزمة السياسية في البلاد، ومواصلة تركيا هجماتها داخل الأراضي العراقية وخاصة في إقليم جنوب كردستان.

وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد طالب أنقرة بإخراج قواتها من الأراضي العراقية خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة، وذلك عقب ارتكاب دولة الاحتلال التركي مجزرة بحق العراقيين في 20 تموز المنصرم في قضاء زاخو، التي أودت بحياة 9 مواطنين وإصابة 33 آخرين.

وأكد حسين في كلمته أمام مجلس الأمن إنه "منذ عام 2018، تم توجيه (296) مذكرة رسمية ثنائية صادرة عن وزارة الخارجية العراقية إلى تركيا، للاحتجاج على هذه الانتهاكات، والتي بلغ مجموعها 22,742 انتهاكاً لحد الآن، والموثقة بموجب الرسائل المتطابقة البالغ عددها (8).

استشهاد ناكهان وزيارة فيدان إلى هولير

واستشهدت الناشطة والأكاديمية والمحررة في مجلة جنيولوجيا وعضوة في مركز جنيولوجيا، ناكهان أكارسال، في حي بختياري بمدينة السليمانية، بعد تعرضها لإطلاق نار، خلال هجوم مسلح أمام منزلها، مما أدى إلى استشهادها على الفور ونقل جثمانها إلى الطب العدلي في السليمانية.

ويرى مراقبون أن الزيارات المتكررة لشخصيات تركية وخاصة الاستخباراتية إلى هولير واللقاء بالأحزاب السياسية وخاصة الديمقراطي الكردستاني، يثبت مرة أخرى خيانة الحزب الديمقراطي أمام القضايا الوطنية، في الوقت الذي يدعو فيه المؤتمر القومي الكردستاني إلى عقد مؤتمر وطني كردستاني للحفاظ على مكتسبات الشعب الكردي.

من هي الناشطة والأكاديمية ناكهان أكارسال

الناشطة ناكهان أكارسال من مدينة قونيا في باكور (شمال كردستان)، عملت كمؤلفة وصحفية في صحف ومجلات المرأة، ولديها العديد من الأعمال والأبحاث حول المرأة في كردستان وخارجها، كما عملت لعدة سنوات في السليمانية لتأسيس أكاديمية جنولوجي في إقليم جنوب كردستان.

أسايش السليمانية تعلن إلقاء القبض على القاتل

وأعلنت أسايش مدينة السليمانية، يوم أمس الثلاثاء، إلقاء القبض على قاتل الناشطة والأكاديمية ناكهان أكارسال، في قضاء كويا أثناء محاولته الهروب إلى هولير.

وقالت أسايش السليمانية في بيان، ورد لوكالة روج نيوز، "لقد علمنا صباح الثلاثاء بحادثة قتل امرأة تدعى، ناكهان أكارسال، في حي بختياري في السليمانية، وقد وصلت قواتنا على الفور إلى مكان الحادث وبدأت في التحقيقات للقبض على المشتبه به، بالتنسيق مع مديرية أمن شرق هولير – كويا، وهو الآن رهن الاعتقال، حيث ستجرى التحقيقات بشأن الحادثة مع القاتل".

(ي م)