​​​​​​​بالتزامن مع احتفالات نوروز الاحتلال التركي يشن هجمات عنيفة على مناطق الدفاع المشروع

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه حصيلة هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان) خلال الفترة الممتدة من 12 – 21 آذار الجاري.

وجاء في البيان:

"توجه شعب كردستان إلى ساحات نوروز بروح المقاومة والنصر لقواتنا الكريلا في مام رشو، زندورا، كري سور وورخله ضد جيش الاحتلال التركي، حيث احتفلت قواتنا الكريلا بعيد نوروز في كل مكان تواجدها بحماس عال ومراسم مهيبة، إلا أن جيش الاحتلال التركي، لم يتحمل هذا المشهد المهيب وهذه الوقفة الشجاعة لشعبنا وقواتنا شن هجمات واسعة وعنيفة على مناطق الدفاع المشروع.

ولم تلحق هذه الهجمات أية أضرار بقواتنا. والمعلومات التي حصلنا عليها حول الهجمات هي كالتالي:

في يوم 12 آذار الجاري بين الساعة الـ 8:15 و 10:00 قصف جيش الاحتلال التركي منطقة ورخله بالأسلحة الثقيلة.

في 14 آذار بتمام الساعة 7:40 قصفت الطائرات الحربية التابعة لدولة الاحتلال التركي محيط قرية سيدار في منطقة غاري ثلاثة مرات، كما قصف جيش الاحتلال التركي قمة تلة بهار في منطقة زاب من المخافر الحدودية بقذائف الأوبيس.

في 14 آذار الجاري بين الساعة الـ 5:0 و 5:30 قصفت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال التركي ساحة كولكا في منطقة متينا مرتين.

في 14 آذار الجاري بين الساعة الـ 4:45 و 5:30 قصفت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال التركي منطقة ورخله في آفاشين ومنطقة ساجا في زاب وقمة تلة الشهيد شريف في خاكورك لخمسة مرات.

في 16 آذار الجاري بين الساعة الـ 12:00 و 9:30 حامت مروحيات الهليكوبتر في سماء قاشوره في متينا، كما قصفت مروحيات الهيليكوبتر محيط قرى سرارو، إيدنه، دركله ودشيشه ومحيط تلة كوردينه وقلعة قومريه.

في 16 آذار الجاري تمام الساعة 5:50 قصفت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال التركي قمة تلة أورته في منطقة متينا، وبين الساعة الـ 6:00 و 8:00 منطقة كاركر وتلة جهنمه في منطقة زاب خمسة مرات.

في 17 آذار الجاري في تمام الساعة 2:30 قصفت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال التركي ساحة الشهيد شاهين في منطقة زاب مرتين.

في 19 آذار الجاري في تمام الساعة 5:00 قصفت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال التركي قرية كوزي في منطقة غاري مرتين، وفي اليوم ذاته في الساعة بين الـ 5:00 و 7:00 قصفت الاحتلال التركي قرية فلها في منطقة زاب من المخافر الحدودية بقذائف الأوبيس ومنطقة كورنيشكا بالطائرات الحربية مرتين.

في 20 آذار الجاري بين الساعة الـ 1:30 و 2:30 قصفت المروحيات الحربية التابعة للاحتلال التركي منطقة ورخله في آفاشين ومنطقة قلعة بدويه في زاب.

في 21 آذار في تمام الساعة 12:00 قصفت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال التركي منطقة كافيا في غاري.

في 21 آذار بين الساعة الـ 9:00 و 12:00 قصفت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال التركي تلة آمدية وتلة بهار في منطقة زاي لثلاثة مرات، كما قصف الاحتلال التركية تلة FM من قبل المخافر الحدودية بقذائف الأوبيس، وفي اليوم ذاته قصفت الطائرات الحربية منطقة ساجا في زاب مرتين".

(س ر)