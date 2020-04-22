​​​​​​​بالتنسيق بين الكومينات والبلدية مشروع الزراعة المنزلية في ديرك

في إطار اتفاقية الصداقة بين بلدية ديرك وجمعية بلديات المدن الألمانية، بدأت بلدية ديرك بتنفيذ مشروع دعم الزراعة المنزلية في أحياء مدنية ديرك.

ويتضمن المشروع توزيع بذار مختلف أنواع الخضار على الأهالي، بالتنسيق مع كومينات الأحياء، لزراعتها في الحدائق المنزلية في الأحياء.

ووزعت بلدية الشعب في ديرك بذار كافة أنواع الخضروات الصيفية على الكومينتات لزراعتها ضمن المساحات الفارغة في الحدائق المنزلية.

سيتم زرع البذور في ثلاث حدائق في حي صور، وحي الشهيد خبات وحي روج آفا، بعد فلاحة المساحة المخصصة من قبل بلدية الشعب في ديرك وتقديم كافة المستلزمات وأجهزة رش المبيدات وسقايتها لنجاح هذا المشروع.

وسيتم الإشراف على هذا المشروع والاعتناء به من قبل الكومينات.

ومن المقرر أن يتم توزيع انتاج المشاريع المنزلية من الخضار مجاناً على العوائل المحتاجة في المدينة.

(كروب/ك)

ANHA