​​​​​​​بالطائرات والأسلحة الثقيلة يقصف الاحتلال التركي بشكل مكثف مناطق الدفاع المشروع

وجاء في نص بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي ما يلي:

“نفذ جيش الاحتلال التركي هجمات مكثفة على مناطق الدفاع المشروع، وتم إفشال جميع هذه الهجمات نتيجة للإجراءات التي اتخذتها قواتنا الكريلا، والمعلومات التفصيلية عن هذه الهجمات هي كما يلي:

تعرضت قرية كاموران الواقعة في ناحية جمانك التابعة لمحافظة دهوك، في 14 نيسان الساعة 16:00، لقصف طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي، وفي نفس اليوم، بين الساعة 14:30 – 21:00 تعرض كل من تل أف أم (FM) ومحيط سرغل الواقع في منطقة زاب، وكذلك تل هكاري الواقع في منطقة متينا ثمانية مرات لقصف طائرات حربية للعدوان التركي وقذائف المدافع من قبل جيش الاحتلال المتمركز في المخافر الحدودية.

وقصفت طائرات الاحتلال التركي في يوم 15 نيسان بين الساعة 10:00 – 00:00 تل جودي، تل آميدية، تل هكاري، تل أف أم الواقعة في منطقة زاب 9 مرات متتالية، إضافة إلى قصف مدافعي لهذه المناطق المذكورة انطلاقا من المخافر الحدودية.

وقصفت طائرات حربية تركية في يوم 15 نيسان بين الساعة 18:50-21:40 كل من ساحة ورخليه الواقعة في منطقة آفاشين، وساحة تل جهنم، كونيشكا، كوروجاهرو، الشهيد شاهين، كاركر، شكفتا برينداران، ساجا، جمجو وسيدا التابعة لمنطقة زاب، 28 مرة.

وبتاريخ 16 نيسان، بين الساعة 20:40- 02:30، قصفت الطائرات الحربية تل جودي الواقع في زاب، ثلاث مرات إضافة إلى استهدافه بواسطة قذائف المدفعية من قبل جيش الاحتلال التركي المتمركز في المخافر الحدودية، وفي نفس اليوم، بين الساعة 17:00 – 21:30، تعرضت ساحة الشهيد شاهين، تل جهنم، وادي شيفي، كاركر، كوروجاهرو وسيدا 27 مرة لقصف جوي من قبل طائرات الاحتلال التركي.

كما قصفت طائرات الاحتلال التركي في يوم 16 نيسان الساعة 15:30 تل الشهيد شريف الواقع في منطقة خاكورك مرتين.

وفي 16 و17 نيسان، قصف جيش الاحتلال التركي المتمركز في المخافر الحدودية، ساحة ورخليه في منطقة آفاشين، بواسطة قذائف المدفعيات”

المصدر: روج نيوز