​​​​​​​بالصوت والصورة وحدات المرأة الحرة تقضي على 3 جنود من الجيش التركي

نشرت قناة كريلا TV، اليوم، مشاهد مصورة لعملية نفذتها مقاتلات وحدات المرأة الحرة - ستار ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع مديا بباشور كردستان، مرفق بمعلومات تتحدث عن الموقع المستهدف، ومراحل العملية، وعن نتائج العملية.

وعن المشاهد، قال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، عبر بيان "في 30 تموز في الساعة 09:40، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة، موقعاً تابعاً للاحتلال في ساحة المقاومة في سيدا، بالأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن تدمير الموقع وسلاح من طراز A4، ومقتل 3 جنود أتراك”.

وتبين المشاهد استهداف المقاتلات لنقطة تمركز 3 من جنود جيش الاحتلال، بصاروخ موجّه.

(أم)

ANHA