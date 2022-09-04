أطلقت قوى الأمن الداخلي في 28 آذار 2021 المرحلة الأولى من حملة " الإنسانية والأمن" في مخيم الهول، للقضاء على الخلايا النائمة، ونسف محاولات داعش تنظيم نفسه داخل المخيم، ولأن الخطر قد ازداد بعد تصعيد دولة الاحتلال التركي هجماتها على شمال وشرق سوريا، وازدياد حالات القتل داخل المخيم، أطلقت القوى في الـ25 من شهر آب الفائت وبمساندة من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة المرحلة الثانية من الحملة.

اليوم الـ11 من الحملة، شهد استمرار تجديد بيانات القاطنين في المخيم، بعد أن استأنفت عمليات التفتيش والبحث في القطاع الخامس الخاص بالنازحين السوريين.

وأسفرت عمليات البحث عن العثور على 388 طلقة لسلاح الكلاشينكوف كانت مخفية تحت التراب، إضافة إلى حقيبة عسكرية كانت متواجدة في أحد الخيم.

مراسلو وكالتنا وثقوا مجريات اليوم الـ11 بالصور ومقاطع الفيديو، في حين ستستمر الحملة في يومها الـ12 يوم غد.

(سـ)

ANHA