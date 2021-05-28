​​​​​​​بالصور والفيديوهات جرائم تركيا بحقّ شعوب شمال وشرق سوريا

وتضمّنت التقارير عدة موضوعات، كان أهمّها حبس تركيا حصّة السوريين من مياه نهر الفرات منذ أربعة أشهر، ففي الـ 27 من شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم اتّجه الجانب التركي لتخفيض حصة سوريا من مياه الفرات إلى مستويات متدنية بشكل كبير، لتبلغ أقل من200 متر مكعب من المياه في الثانية، الأمر الذي يعتبر خرقاً لاتفاقية 1987، والتي نصت على أن تكون الحصة 500 متر مكعب في الثانية الواحدة.

انتهاكات صارخة بحقّ الإنسانية

أثر انخفاض منسوب نهر الفرات بشكل سلبي ومباشر على منطقة شمال وشرق سوريا وشعبها من نواحي حياتية عدة وشكل تهديدات ومخاطر على حياة ملايين السوريين بسبب تلوث مياه النهر وتضرّر الأمن المائي والغذائي جراء وقوفه عن الجريان، إضافة إلى التأثير على القطاع الزراعي، ما أثار سخطاً شعبياً واسعاً، حيث ناشدوا المجتمع الدولي مراراً وتكراراً لمنع تركيا من حبس مياه نهر الفرات، لكن تركيا استغلّت الصمت الدولي السائد في ارتكاب المزيد من الجرائم بحقّ شعب المنطقة.

التوجّه إلى المحافل الدوليّة

إلى ذلك، أعدت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الفرات تقريراً عن الجرائم التركية وتداعيات نقص مياه الفرات على المنطقة من نواحي عديدة، فقد شمل التقرير ثلاثة تقارير محلّية أعدت من قبل مديرية المياه في مقاطعة كوباني وهيئة الطاقة وإدارة السدود في إقليم الفرات مرفقة بالصور والفيديوهات.

وبصدد التقرير يقول الرئيس المشترك لمنظمة حقوق الإنسان في إقليم الفرات أحمد داود: "بسبب انتهاكات الاحتلال التركي المستمرة بحق شعوب مناطق شمال وشرق سوريا، وحبسه لمياه نهر الفرات، تمّ إعداد تقارير على مستوى كافة مناطق شمال وشرق سوريا، واجتمعت في تقرير واحد، وتم إرساله من قبل منظمة حقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا إلى المحافل الدولية لوقف جرائم تركيا بحقّ شعب المنطقة".

بالصور والفيديوهات تمّ توثيق الجرائم التركيّة

وجاء في مضمون التقرير الذي أعدّته هيئة الطاقة في إقليم الفرات وأرفقته ضمن التقارير التي أعدتها منظمة حقوق الإنسان، مدى تأثير انخفاض منسوب المياه على تقنين الكهرباء في المقاطعة بالتالي يؤثّر سلباً على الأهالي والمنطقة بشكل عام.

أمّا عن تقرير مديرية المياه في مقاطعة كوباني، فقد تمّ التركيز بشكل أكبر على تلوّث مياه نهر الفرات بسبب انخفاض منسوبه، ما ينذر بكارثة إنسانية وصحية في المنطقة، بالإضافة إلى صعوبة تأمين المياه للشرب وللقطاع الزّراعي، وجفاف الآبار الجوفية نتيجة الانخفاض.

ومن جانبها حذّرت إدارة السدود في إقليم الفرات في تقريرها من حدوث وضع كارثي إن استمرت تركيا بحبس مياه نهر الفرات.

هذا، وكانت كل التقارير مرفقه بالصور والفيديوهات التي تبيّن مدى انخفاض منسوب المياه وتأثيراته على الحياة اليومية لأهالي المنطقة.

صمت دوليّ سائد ومطالبات بمحاسبة تركيا

وبحسب الرئيس المشترك لمنظمة حقوق الإنسان في إقليم الفرات أحمد داود: "بعد جمع التقارير من كافة مناطق شمال وشرق سوريا وضمها ضمن تقرير واحد، والذي بلغ عدد صفحاته 21 صفحة، تم إرساله إلى اللجنة الحقوقية الأوروبية وغرفة المجتمع المدني التابعة للأمم المتحدة".

وأكّد داود: "أنّه لا تزال تلك الجهات تلتزم الصمت حيال جرائم تركيا بحق شعب المنطقة، بينما يتوجّب عليها الضغط على تركيا لإطلاق حصة السوريين من مياه نهر الفرات وتجنّب حدوث كارثة إنسانية حقيقية".

وطالب أحمد داود في ختام حديثه المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بـ: "الالتزام بواجبهم الأخلاقي والإنساني حيال شعب المنطقة والوقوف على هذه القضية في المحافل الدولية، ومحاسبة تركيا على استخدامها للمياه كسلاح في وجه شعوب شمال وشرق سوريا بشكل خاصّ والشعب السوري بشكل عام".

(د/إ)

ANHA