​​​​​​​بالصور والفيديو..ألوان الطيف امتزجت في ساحات نوروز 2021

توافد مئات الآلاف من الكرد وباقي مكونات الشعب في شمال وشرق سوريا، يوم أمس، إلى ساحات نوروز، لتحتفل بهذه المناسبة التي كان لها وقع مختلف هذا العام، نتيجة الانتصارات التي حققتها قوات الدفاع الشعبي على الاحتلال التركي في غاري، مرتدية الزي الفلكلوري، وبهجة الفرح وروح الإصرار على المقاومة حتى النصر كانت بادية بقوة على وجوه الجميع.

لوحة الفسيفساء التي تميز شمال وشرق سوريا، كانت واضحة في احتفالات نوروز 2021، وألوان وأصوات مكونات شمال وشرق سوريا امتزجت في ساحات نوروز، ليؤكد الشعب من خلالها أن نوروز وحّدهم من خلال المشاركة في هذا العيد.

شعار نوروز هذا العام الذي كان "بروح مقاومة نوروز سندحر الاحتلال"، أثبته الشعب في ساحات نوروز، من خلال المشاركة والروح المعنوية العالية التي كانت حاضرة بقوة في كافة الاحتفالات، موجهًا رسائل مهمة إلى العالم، أنه وعلى الرغم من الهجمات التي تتعرض لها المنطقة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، وخطر داعش الذي لا يزال يهدد المنطقة والعالم بأسره، إلا أن روح المقاومة التي يستمدها الشعب من نوروز كانت تدل على إرادة الشعب وإصراره على المقاومة والتصدي لمن يحاول النيل من مكتسبات الشعب في شمال وشرق وسوريا.

الصور والفيديوهات التي التقطها مراسلونا من ساحات نوروز 2021، تظهر ألوان الطيف التي امتزجت في ساحات نوروز.

(د ج)

ANHA