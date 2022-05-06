​​​​​​​بالصور والفيديو.. مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة بمدينة قامشلو

تنديداً بهجمات الإبادة لجيش الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع وباشور (جنوب كردستان)، خرج عشرات الآلاف من مكونات مقاطعتي الحسكة وقامشلو في مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة، يوم أمس الخميس.

وانطلقت مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة، صباح أمس، من دوار أوصمان صبري غرب مدينة قامشلو إلى الساحة المقابلة لملعب شهداء 12 آذار، وذلك تحت شعار "بإرادة الشعوب سندحر الاحتلال والخيانة".

وكالتنا أعدت، بالصور والفيديو، مشاهد من داخل المسيرة التي شاركت فيها مكونات إقليم الجزيرة.

(كروب/آ)

ANHA