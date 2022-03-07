​​​​​​​بالصور والفيديو.. مقاطعة قامشلو تتحضر لاحتفاليات اليوم العالمي للمرأة

أطلقت منصة الفعاليات، برنامج فعاليات اليوم العالمي للمرأة في الـ 23 من شباط/ فبراير المنصرم، تحت شعار" معاً نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا"، والمقرر أن يستمر حتى 10 آذار/ مارس الجاري.

شهدت مدن ونواحي شمال وشرق سوريا، منذ بدء الحملة، فعاليات ونشاطات متنوعة من مسيرات، احتفاليات (لأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وللأطفال الأيتام)، وندوات حوارية، ومحاضرات تعريفية بماهية اليوم العالمي للمرأة، وزيارات المؤسسات العسكرية والمدنية والنسائية وتوزيع الورود موظفيها، وتنظيم احتفاليات لقوى الأمن الداخلي- المرأة، وللمؤسسات المدنية، وحملة واسعة لزراعة الأشجار في الساحات العامة.

وزيّنت اليوم، منصة الفعاليات المشتركة ساحات ومنصات الاحتفاليات التي ستقام يوم غد الثلاثاء، في كل من ناحيتي ديرك وكركي لكي ومدينة قامشلو، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

الساحات زينت بصور القائد أوجلان، وصور شهيدات وشهداء الحرية، وأعلام (مؤتمر ستار، حزب الاتحاد الديمقراطي، اتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية السورية وقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية وحركة المجتمع الديمقراطي).

هذا، ومن المقرر أن تقام يوم غد الثلاثاء، احتفالات منفصلة في كافة مدن ونواحي شمال وشرق سوريا، بمناسبة 8 آذار.

(ي م)

ANHA