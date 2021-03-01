​​​​​​​بالصور والفيديو.. كارثة بيئية ذات أضرار بشرية جسيمة لحقت بمجرى نهر الفرات

بين الحين والآخر تعمد دولة الاحتلال التركي إلى خفض منسوب المياه المتدفقة في مجرى نهر الفرات بنسبة كبيرة جداً ما يهدد بكارثة بيئية وبشرية قد تنجم إذا ما استمر الحال بهذا الشكل, حيث وصلت نسبة المياه الواردة بحسب إدارة سد تشرين إلى أقل من 200 متر مكعب في الثانية من أصل 500 متر مكعب.

وكانت الجهات المختصة في سد تشرين قد نوهت في وقت سابق إلى احتمالية توقف السد في حال استمر الاحتلال التركي في خفض المياه بهذه الطريقة، منوهةً إلى أن المياه تنقص بشكل يومي قرابة الـ 10 سم.

وبحسب التقديرات، فإن بحيرة سد تشرين فقدت 4 أمتار ارتفاعاً من المياه منذ أن خفضت تركيا منسوب المياه أواخر شهر كانون الثاني المنصرم.

ورصدت وكالتنا الأوضاع الأخيرة من مجرى نهر الفرات المجفف تقريباً لشدة انحسار المياه فيما يزيد التراجع مسافة الـ 300 في بعض الأماكن مثل قرية البوراز وقملق، حتى بدت بعض القرى التي كانت مغمورة في المياه بادية للعيان.

(س ع/ ج)

ANHA