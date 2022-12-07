​​​​​​​بالصور والفيديو.. حياة المهجرين المحاصرين داخل مخيمات المقاومة

توجد 5 مخيمات لمهجري عفرين منتشرة في مناطق مختلفة من مقاطعة الشهباء. يعيش المهجرون في تلك المخيمات ظروفاً قاسية جداً مع شبه انعدام في المحروقات (الغاز، المازوت، البنزين) في وقت يتزايد فيه الطلب على هذه المواد في فصل الشتاء البارد.

ومع تقطّع السبل بهم وانقطاع التيار الكهربائي، يقضي المهجرون معظم أوقاتهم خارج الخيم متحلّقين حول نار أشعلوها من بقايا الأقمشة أو بعض المخلفات البلاستيكية التي تصدر روائح كريهة وغازات مضرة بالبيئة والجهاز التنفسي.

مراسلنا في الشهباء، التقط عدداً من الصور ومقاطع الفيديو من داخل المخيمات.

(م)

ANHA