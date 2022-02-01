ورصدت عدسة وكالتنا اليوم خروج المئات من أهالي حيي "الغويران، والزهور" النازحين من الجهة الجنوبية لمدينة الحسكة، من مراكز الإيواء المؤقتة والعودة إلى منازلهم، بعد أن أبلغ مجلس مقاطعة الحسكة الأهالي بإمكانية العودة.

وكان قد نزح أهالي الأحياء الجنوبية لمدينة الحسكة، وبشكل خاص "الغويران، والزهور" جراء ما شهدته مدينة الحسكة اعتباراً من يوم الـ20 من كانون الثاني/يناير المنصرم، مع تسلل خلايا مرتزقة داعش إلى الحيين وشن الهجمات على سجن الصناعة منهما، والتي أحبطتها قوات سوريا الديمقراطية بعد معارك واشتباكات قوية مع تلك الخلايا.

وشهدت مدينة الحسكة خلال اليومين الماضيين عودة أهالي الأحياء الجنوبية إلى منازلهم، وعودة الحياة إليها بشكل تدريجي، وكذلك شهدت المدينة منذ صباح اليوم عودة الحياة لطبيعتها بعد إنهاء الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حظر التجوال الكلي، والإبقاء على الحظر الجزئي.

وتظهر في المشاهد المصورة كيفية حزم الأهالي لأمتعتهم، وما استلموه من مساعدات إنسانية وإغاثية من مجلس مقاطعة الحسكة خلال فترة وجودهم في مراكز الإيواء، ونقلها إلى سياراتهم، وبعض سيارات الأجرة، والسعادة بادية على الأهالي للعودة إلى منازلهم، وسط الامتنان لقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية.

(ن م/أم)

ANHA