صعّدت دولة الاحتلال التركي في الآونة الأخيرة من هجماتها على شمال وشرق سوريا، والمستفيد الأكبر منها هي خلايا مرتزقة داعش الذي يسعى لإحياء نفسه من جديد.

قوى الأمن الداخلي وبمساندة من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة YPG وYPJأعلنت صباح اليوم وفي مؤتمر صحفي انطلاق المرحلة الثانية من حملة " الإنسانية والأمن" في مخيم الهول لملاحقة خلايا مرتزقة داعش وتجفيف البيئة الدموية المساعدة لهم وتخليص القاطنين من شرهم وإرهابهم، وبحسب القوى فإن الحملة بدأت

هذا وكانت المرحلة الأولى من الحملة قد انطلقت بتاريخ 28 آذار 2021 وانتهت في 2 نيسان من العام نفسه، وأسفرت عن اعتقال 125 مرتزقاً كانوا ينشطون في خلايا نائمة تتبع لداعش منهم 20 متزعماً.

وانطلقت المرحلة الثانية من الحملة، في الساعة الـ 5.00 من فجر اليوم، واستهدفت في بدايتها القسم الخاص باللاجئين العراقيين في مخيم الهول.

وخلال اليوم الأول، جددت قوى الأمن الداخلي سجلات وقاعدة بيانات قاطني جزء من الفيز الأول من المخيم.

وخلال اليوم الأول من الحملة، وثقت مراسلتنا، بالصور والفيديو سير الحملة والإجراءات التي تتخذها قوى الأمن الداخلي في مخيم الهول.

في حين ستستمر الحملة في يومها الثاني منذ ساعات الصباح الأولى من يوم غد الجمعة.

(سـ)

ANHA