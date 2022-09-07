​​​​​​​بالصور والفيديو الذخائر التي عثر عليها في مخيم الهول

ودخلت المرحلة الثانية من حملة الإنسانية والأمن في مخيم الهول يومها الـ 14، حيث أسفرت عمليات التفتيش اليوم عن العثور على كميات من الأسلحة والذخائر.

وذكرت مراسلة وكالة أنباء هاوار أن قوى الأمن الداخلي عثرت اليوم على كميات من الأسلحة منها سلاح كلاشينكوف رشاش، وحزام ناسف، وقذائف آر بي جي، وكاتمات صوت، وقنابل يدوية وهواتف محمولة وكاميرات وحواسيب محمولة، بالإضافة إلى لباس قوى الأمن الداخلي.

الإداري في قوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة لزكين علي تحدث حول المعدات التي تم مصادرتها اليوم، وقال: "الحملة ما زالت مستمرة، كما تم تنفيذ عملية خاصة. ونتيجة للعملية تم مصادرة كميات من الذخيرة. كانت مخفية تحت الأرض في موقعين. كما تم اعتقال العديد من المرتزقة، وما زالت عمليات التفتيش مستمرة. وسوف تتواصل الحملة حتى يتم تطهير المخيم بشكل كامل".

يذكر أن قوى الأمن الداخلي كانت قد اعتقلت اليوم أحد عناصر المرتزقة يرتدي لباساً نسائياً في محاولة للفرار من المخيم.

ANHA