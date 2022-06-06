​​​​​​​بالصور والفيديو.. أضرار هجمات الاحتلال التركي المستمرة على قرية أم الكيف

تمكنت كاميرا وكالتنا من الوصول إلى قرية أم الكيف الواقعة في الجهة الغربية لناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، والتي تعرضت يوم السبت الفائت لقصف عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، بالقذائف المدفعية والصاروخية، إلى جانب القنابل العنقودية حسب ما أشار إليه قيادي ميداني في مجلس تل تمر العسكري في وقت سابق لوكالتنا.

وأسفر القصف عن إصابة 6 عناصر من قوات حكومة دمشق المنتشرين على طول الحدود السورية التركية في شمال وشرق سوريا، وخطوط التماس، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة لحقت بممتلكات المواطنين في القرية، وشبكات التيار الكهربائي.

وأفاد مراسلنا الذي تجول ضمن القرية، ووثق معلوماته بالصور والفيديو، أن الهجمات التي شنها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، تسبب بأضرار مادية كبيرة بممتلكات المواطنين، وشبكات الكهرباء، وصوامع الحبوب وخطوط المياه، بالإضافة إلى إلحاق دمار كبير بمدرسة القرية، وسط استمرار طائرات جيش الاحتلال التركي المسيّرة في التحليق فوق المنطقة.

(أم)

ANHA