​​​​​​​بالصور والفيديو... آثار قصف الاحتلال التركي الذي استهدف ناحية تل رفعت

بعد عودة أهالي إقليم عفرين من التظاهرة التي انطلقت صباح اليوم والمنددة بالمؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان، استهدفت مدفعية الاحتلال التركي ومرتزقته من مدينة اعزاز المحتلة في تمام الساعة 15:00 مركز ناحية تل رفعت بعشرات القذائف.

واستهدف الاحتلال كلاً من الكومين السادس والسابع والأول، التي تتواجد فيها عشرات الآلاف من أهالي مقاطعة عفرين المهجرين قسراً.

ونجم عن القصف إصابة كل من "محمد محمد عبدو والطفلين سيبان مصطفى البالغ من العمر 7 سنوات وإبراهيم محمد عبدو البالغ من العمر 6 سنوات ونيروز محمد البالغة من العمر 38 سنة والدة الطفل إبراهيم"، وحصول أضرار مادية كبيرة بممتلكات المدنيين. بالإضافة إلى إصابة عنصرين من قوات حكومة دمشق اثر استهداف إحدى نقاطهم.

هذا ورصدت كاميرا وكالتنا آثار الدمار والأضرار التي خلفها قصف الاحتلال التركي ومرتزقته للناحية.

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ANHA