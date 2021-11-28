والتقط مراسلو وكالتنا على مدى 8 أيام من فعاليات المهرجان، صوراً للعروض الفنية المسرحية في المهرجان الأول في مقاطعة كوباني، والذي نظمته هيئة الثقافة في إقليم الفرات.

وشاركت 7 فرق مسرحية في المهرجان الذي أسدل الستار عنه في الـ20 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في مركز (باقي خدو) للثقافة والفن في مدينة كوباني.

وشهدَ المهرجان أعمال مسرحية ناقدة وأخرى مستوحاة من القصص التراثية التاريخية، جسدها عشرات الممثلين من مناطق مختلفة في شمال وشرق سوريا.

وإلى جانب مئات الأشخاص، حضرت شخصياتٌ سياسية وكتّاب، إلى جانب عدد من المثقفين والإداريين في مؤسسات الإدارة الذاتية في إقليم الفرات.

وفي ختام المهرجان كرّمت اللجنة التحضيرية للمهرجان الفرق المسرحية المشاركة والمؤسسات المساهمة في إنجاح المهرجان، بينها "جامعة كوباني والإعلام وقوى الأمن الداخلي" بتقديم دروعٍ فخرية إليهم.

(ز س/ف)

ANHA