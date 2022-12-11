​​​​​​​بالصور.. الدمار الذي طال برج الاتصالات عقب قصف تركي في ريف كري سبي

وكان قصف للاحتلال التركي على قرية صالوك في ريف كري سبي، يوم الجمعة، قد أسفر عن قطع شبكة الانترنت والاتصالات على منطقة واسعة، بعد أن تعمّد الاحتلال استهداف برج الاتصالات في القرية، ما أسفر عن خروجه عن الخدمة.

ونشرت وكالتنا مشاهد مصورة تظهر لحظات استهداف البرج وتصاعد الدخان من الموقع المستهدف.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال التركي ومرتزقته أبراج الاتصالات في شمال وشرق سوريا، ففي ناحية زركان بمقاطعة الحسكة أيضاً، تعرض برج الاتصالات في مركز الناحية للاستهداف المباشر من قبل الاحتلال.

كما استهدف الاحتلال التركي قبل أسابيع برجاً للاتصالات في قرية جيشان شرق مدينة كوباني، ما أدى إلى تعرضه لدمار كبير.

(ج م/د)

ANHA