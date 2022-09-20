​​​​​​​بالصور.. الاحتلال التركي يبني قاعدة عسكرية على أنقاض منازل المهجرين ويستهدفهم منها

يحتل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية جلبره التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة، منذ أكثر من أربعة أعوام ونصف العام، وخلال هذه الفترة دمر منازل أكثر من نصف السكان الأصليين الذين هجرهم قسراً عن أرضهم.

وتقع قرية جلبره شرق مدينة عفرين المحتلة بـ 9 كم وشمال غرب مدينة حلب بـ 35 كم.

تظهر الصور الخاصة التي حصلت عليها وكالتنا، بناء جيش الاحتلال التركي قاعدة عسكرية له، في القرية، فوق أنقاض منازل الأهالي.

وتعتبر هذه القاعدة واحدة من القواعد التركية الكبيرة التي بناها جيش الاحتلال التركي لنفسه في الشمال السوري.

حصّن الاحتلال هذه القاعدة بشكل كبير، كما أنها تحوي على قواعد المدافع التي يتم من خلالها استهداف قرى مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا بشكل شبه يومي.

وتظهر الصور أيضاً بناء جيش الاحتلال التركي لجدار عازل في قرية جلبره يمتد لمئات الأمتار يفصل أراضي مقاطعة عفرين المحتلة عن المناطق التي تحيط بها، وذلك ضمن سياسة اقتطاع الأراضي وضمها واعتبارها ولاية تركية.

والجدير بالذكر أنه في عام 2019 دمر جيش الاحتلال التركي بواسطة الجرافات والآليات الثقيلة أكثر من 30 منزلاً في قرية جلبره من أصل 45 منزلاً، فيما كان يقطنها قبيل احتلالها أكثر من 300 نسمة هُجروا منها قسراً.

(غ ع/ س ر)

ANHA