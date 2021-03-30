​​​​​​​بالصّور والفيديو... متابعة اليوم الثالث من حملة الهول

أنهت حملة الإنسانية والأمن التي بدأت في مخيم الهول بمشاركة 5 آلاف عنصر من قوى الأمن الداخلي ووحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وقوات سوريا الديمقراطية يومها الثالث.

تمكنت قوى الأمن الداخلي خلال حملة "الإنسانية والأمن" من إلقاء القبض على 53 مرتزقاً من داعش بينهم 5 مسؤولين عن الخلايا. حيث ألقت القبض اليوم على 21 مرتزقاً ليصل العدد الكلي لمن تم إلقاء القبض عليهم إلى 53 مرتزقاً من ضمنهم الخمسة المسؤولين عن الخلايا التي تقف خلف حوادث القتل والإرهاب ضمن المخيم. كما تم ضبط عدد من الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية التي تحوي معلومات عن الخلايا الإرهابية بالإضافة إلى صناديق لذخيرة سلاح BKC ، حقائب ولباس عسكري عائد لوحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية والعديد من الخيم الزائدة التي كانت تستخدم كأماكن للتدريب على الفكر الداعشي.

مراسلتنا التقطت بعض الصور ومقاطع الفيديو عن مجريات اليوم الثالث من الحملة.

(م م)

ANHA