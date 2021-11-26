​​​​​​​بالرشاشات الثقيلة.. شرق إدلب يشهد قصفاً متبادلاً بين قوات دمشق والمرتزقة

وتتواصل الاستهدافات المتبادلة ضمن المنطقة المسماة "خفض التصعيد"، إذ شهد محور آفس في ريف إدلب الشرقي، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها من جهة، ومرتزقة تركيا من جهة أخرى، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، قصفت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم، الجمعة، أماكن في البارة وسفوهن والفطيرة وفليفل ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأمس الخميس، قتلت امرأة وأصيب ثلاثة آخرون، جراء استهدافهم بغارة جوية روسية أثناء عملهم في قطاف الزيتون في محيط قرية شان في جبل الزاوية جنوب إدلب، حيث توجد في المنطقة نقاط وقواعد للاحتلال التركي.

(د ع)