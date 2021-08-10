​​​​​​​بالقذائف والرشاشات.. مجهولون يهاجمون حواجز لقوات حكومة دمشق في ريف درعا

استهدف مسلحون مجهولون بالرشاشات وقذيفة “آر بي جي”، فجر اليوم، حاجزاً أمنياً لقوات حكومة دمشق في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا، فيما دارت اشتباكات بين المسلحين من جهة وعناصر الحاجز الأمني من جهة أخرى، قبل أن ينسحب المهاجمون إلى جهة مجهولة، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأسفرت الاشتباكات عن وقوع جرحى من الطرفين، بالإضافة إلى إصابة طفل بالرصاص العشوائي.

وعلى صعيدٍ متصل، هاجم مسلحون مجهولون مركز مديرية المنطقة الواقعة ضمن المربع الأمني التابع لحكومة دمشق في مدينة نوى بالأسلحة الخفيفة وقذائف “الآر بي جي”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد قد رصد استهداف مسلحين مجهولين لسيارة إطعام تابعة لقوات حكومة دمشق بالأسلحة الرشاشة على طريق صيدا- كحيل في ريف درعا الشرقي، ما أدى إلى إصابة 3 عناصر بجروح أحدهم بحالة خطيرة.

وكان قد وثق في 5 آب/ أغسطس مقتل عنصر في قوات حكومة دمشق، وإصابة 6 آخرين بينهم ضابط، جراء استهداف سيارة عسكرية واحدة على الأقل، بالرصاص من قبل مسلحين على الطريق الواصلة بين ناحتة وبصر الحرير شرق درعا.

(ل د)