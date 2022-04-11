​​​​​​​بالقصف المدفعي.. قوات دمشق تستهدف مناطق بريفي إدلب وحلب

ونفذت قوات حكومة دمشق خلال ساعات الفجر من اليوم الإثنين، قصفاً مدفعياً استهدف قرى وبلدات الفطيرة وفليفل وسفوهن في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما طال القصف المدفعي معارة النعسان و كفرنوران بريفي إدلب الشمالي وحلب الغربي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وكان المرصد قد أشار أمس إلى أن قصفاً صاروخياً نفذته قوات حكومة دمشق على مناطق في بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشمالي، ومناطق أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وسط تحليق لطيران استطلاع روسي في أجواء الريف الإدلبي.

(د ع)