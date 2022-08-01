​​​​​​​بالمدفعية والرشاشات الثقيلة.. قوات دمشق تستهدف ريفي إدلب وحلب

وشهدت خطوط التماس على محور دير سنبل بريف إدلب، قصفاً مدفعياً نفذته قوات حكومة دمشق ما أدى إلى مقتل مرتزق من مرتزقة الاحتلال التركي بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، استهدفت قوات حكومة دمشق بالرشاشات الثقيلة، نقاط وتمركزات مرتزقة الاحتلال التركي في ريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

وأمس الأحد، قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في محيط قليدين والزقوم والعنكاوي وخربة الناقوس بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ومناطق أخرى في الفطيرة وفليفل وبينين وسفوهن وأطراف البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وأماكن في منطقة كفرتعال بريف حلب الغربي.

(د ع)