​​​​​​​بالمدفعية الثقيلة.. قوات حكومة دمشق تقصف مواقع المرتزقة في سهل الغاب وجبل الزاوية

قصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة، صباح اليوم، مواقع تابعة للمرتزقة المدعومين من دولة الاحتلال التركي في سهل الغاب وقرية السرمانية بريف حماة الشمالي الغربي، كما قصفت محاور الفطيرة وسفوهن والبارة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

كما قصف المرتزقة، ليل أمس، تجمعات قوات حكومة دمشق على محور الفوج 46 غربي حلب، بقذائف الهاون، دون ورود معلومات عن سقوط قتلى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدف المرتزقة في ريف حماة الشمالي الغربي، بالمدفعية الثقيلة، مواقع وتجمعات قوات حكومة دمشق، على محور مباقر السرمانية في سهل الغاب، تزامناً مع تحليق طائرات استطلاع روسية في أجواء المنطقة.

(م ش)