​​​​​​​بالخرائط.. اليونان ترد على مزاعم تركية عن بحر إيجة

لا يزال النزاع جارياً بين الدولتين الجارتين والمنضويتين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) حول الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الطاقة في أجزاء من بحر إيجة وشرق البحر المتوسط.

فقد شن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أمس الخميس، هجوماً حاداً ضد اليونان واتهمها بنشر جنود في جزر ببحر إيجه بما يخالف معاهدات السلام التي أعقبت الحربين العالميتين.

وردت أثينا بأن قواتها تمركزت هناك "رداً على وجود وحدات عسكرية وطائرات وسفن إنزال تركية على الساحل المقابل، بالإضافة إلى الغزو التركي لجزيرة قبرص عام 1974".

ونشرت الخارجية اليونانية خرائط تعود إلى العام 1923 قالت إنها تصور "بطريقة واضحة لا تقبل الجدل الأفعال والادعاءات التركية غير الشرعية والأحادية".

وجاء في بيان الخارجية أن الخرائط "توثق مدى التعديلات التركية من أجل قلب الوضع الراهن وانتهاك القانون الدولي... وتهديد السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا".

ووفقاً لأثينا، بدأت أنقرة التنقيب "غير القانوني" عن النفط في شمال بحر إيجة عام 1973.

وهاجم أردوغان الذي تنتظره انتخابات رئاسية العام المقبل، اليونان بشكل متكرر، قائلاً إنه لن يلتقي القادة اليونانيين بعد الآن.

وأضاف، الخميس، في هجوم آخر على اليونان "عودوا إلى رشدكم"، قائلاً "يجب نزع السلاح من الجزر. أنا لا أمزح".

(د ع)