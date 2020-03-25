​​​​​​​بالفيديو: هكذا تبدو شوارع كوباني استجابة للحظر التام

ويطغى السكون على جميع شوارع مدينة كوباني التي كانت تكتظ بالأهالي مع ساعات المساء، في اليوم الأول من الحظر التام الذي أعلنته الإدارة الذاتية.

وأعلنت الإدارة الذاتية في الإقليم ظهر اليوم عن الحظر التام الذي يمتد بين ساعة 16:00 من كل يوم حتى الساعة الـ06:00 صباحاً، بعدما استثنى الحظر المحال التجارية وبعض المؤسسات في اليومين المنصرمين.

وعلى الرغم من غياب قوى الأمن الداخلي "الآسايش" من شوارع المدينة، لاقى نداء الإدارة الذاتية بالتزام المواطنين بالبقاء في منازلهم، للوقاية من ظهور وانتشار فيروس كورونا في الإقليم نسبةً كبيرة من الإقبال، في ظل انتشار عمال بلديات الشعب في شوارع المدينة والنواحي وتعقيم الأحياء، إلى جانب تنظيفها.

(ز س/ج)

ANHA