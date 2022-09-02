​​​​​​​بالفيديو والصور حصيلة اليوم التاسع لحملة الإنسانية والأمن

وأطلقت قوى الأمن الداخلي بمساندة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة المرحلة الثانية من حملة الإنسانية والأمن في مخيم الهول بتاريخ الـ 25 من شهر آب المنصرم.

وفي اليوم التاسع للحملة تمكنت قوى الأمن الداخلي من تمشيط القسم الرابع من المخيم بشكل كامل.

وخلال عمليات التفتيش عثرت قوى الأمن الداخلي على العديد من الخيم الفارغة والدراجات النارية وأجهزة الهاتف والأجهزة اللوحية كان قد تم إخفائها تحت الأرض. كما عثرت على العديد من الأسلاك التي يمنع وجودها في المخيم كان عناصر الخلايا النائمة يستخدمونها في صناعة المتفجرات. كما عثرت أيضاً على زيوت خاصة بتنظيف الأسلحة النارية، حيث تم مصادرة جميع هذه المواد وتوقيف أصحاب الخيم التي عثر فيها على تلك المواد.

وخلال الحملة أوقفت قوى الأمن الداخلي العديد من عناصر المرتزقة والأشخاص المشتبه بهم، بالإضافة إلى ردم الأنفاق بالإضافة إلى هدم العديد من المنازل التي بنيت من الطوب داخل المخيم.

وتستمر الحملة يوم غد.

ANHA